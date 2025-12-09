مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة "USJ" وشركة "HTECH"

وقّعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ مذكرة تفاهم مع جامعة القديس يوسف في بيروت "USJ" وشركة HTech، لإطلاق مبادرة "كود فور ليبانون " (Code for Lebanon).

وتهدف إلى إشراك الطلاب في تطوير حلول رقمية مبتكرة تستجيب لحاجات فعلية في الإدارات العامة.

بموجب هذه الشراكة، ستتولى الوزارة تحديد التحديات التقنية التي تواجه الإدارات والهيئات العامة ونشرها عبر منصة مخصّصة، على أن يقدّم طلاب الجامعة والمتخرجون حلولًا تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ.

ووضح شحادة أنّ توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن مسار وطنيّ شامل لتحديث الدولة اللبنانية.

وأعلن أنّ الوزارة تعمل على تشريعات جديدة وبرامج تدريب وطنية، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل غوغل ومايكروسوفت وغيرها من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا.