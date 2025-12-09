الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البستاني: أرفض مسودة الحكومة لأنها مجحفة بحق المودعين

أخبار لبنان
2025-12-09 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البستاني: أرفض مسودة الحكومة لأنها مجحفة بحق المودعين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البستاني: أرفض مسودة الحكومة لأنها مجحفة بحق المودعين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور النواب الأعضاء، لمتابعة البحث في ملف تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
وأوضح البستاني بعد الجلسة أنّ اللجنة استكملت الاستماع إلى عدد من الجهات المعنية بملف الصناديق التعاضدية، وتوافقت على مجموعة من النقاط المتعلقة بتوسيع دور الرقابة على صناديق اعتُبر أنّ في تركيبتها خللاً يستوجب المعالجة. كما تقرّر عقد اجتماعات جانبية مع عدد من الأطراف بهدف الوصول إلى تصور واضح لتعديل القانون، تمهيداً لتقديمه إلى أمانة السر قريباً.
وأضاف أنّ اللجنة اطّلعت كذلك على مستجدات ملف ضبط المولدات المخالفة، مشيداً بجهود وزارة الاقتصاد وأمن الدولة في تطبيق الضوابط الموضوعة، ومؤكداً استمرار التواصل مع الوزارة لمتابعة تطورات هيئة المنافسة "لما لها من دور أساسي في تحفيز الاقتصاد الوطني".
وأشار البستاني إلى أنّ اللجنة ناقشت أيضاً ملف الملحقين الاقتصاديين للاطلاع على آخر مستجداته، كما تناولت الخطة الاقتصادية، معلناً أن اللجنة ستطلب عقد جلسة خاصة مع وزير الاقتصاد لعرض رؤية الوزارة وتوجهاتها.
وفي ما يتعلق بملف الودائع، قال البستاني: "أنا بصراحة أعارض المسودة المتداولة، وآمل ألا تكون رسمية وألا تتقدم بها الحكومة، لأنها مجحفة بحق المودعين. نحن نريد الحفاظ على حقوق المودعين، كما نحرص على الحفاظ على المصارف التي ستنفذ الخطة". ولفت إلى أنه كان قد تقدم باقتراح قانون بشأن الودائع، مضيفاً: "لو أن أحداً قرأه وعدّله أو تبنّاه، لما كنا وصلنا إلى هذه المسودة". ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بها، محذراً من أن "هضم حقوق المودعين سيشكل ضربة قاضية للاقتصاد".

أخبار لبنان

مسودة

الحكومة

لأنها

مجحفة

المودعين

LBCI التالي
مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة "USJ" وشركة "HTECH"
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

البستاني: ننصح الحكومة بعدم تقديم مشروع قانون يلحظ اقتطاع او شطب أي مبلغ من أموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-19

ندى البستاني من واشنطن: للقيام بالاصلاحات المطلوبة بالقطاع المصرفي لاعادة حقوق المودعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14

البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

البستاني من واشنطن: حل معضلة الفجوة المالية لا يجب ان يكون على حساب المودعين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"

LBCI
أخبار لبنان
13:27

نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:09

القاصر فاطمة الزّهراء فليفل غادرت ولم تعُد...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

وزارة الزراعة ضبطت مخالفات قطع أشجار في أحراج مرجعيون وصادرت نحو خمسة أطنان من الحطب

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-30

إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"

LBCI
أخبار لبنان
13:27

نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:44

مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:18

عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
06:35

السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

LBCI
أخبار لبنان
06:32

وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:37

الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:46

الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
05:56

بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
خبر عاجل
05:06

رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها

LBCI
أخبار لبنان
04:52

مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

LBCI
خبر عاجل
10:23

معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
أمن وقضاء
05:38

الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More