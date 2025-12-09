بري استقبل لودريان... وبحث في المستجدات السياسية والميدانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو ومستشار رئيس مجلس النواب محمود بري.



وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

واستقبل الرئيس بري الرئيس نجيب ميقاتي وعرضا للتطورات والمستجدات السياسية وشؤونا عامة.



ومن زوار بري: أمين سر تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في حضور رئيسة جمعية "نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا وأمين السر في الجمعية رأفت ناصر. وجرى البحث في الأوضاع العامة.



وقدمت صليبا للرئيس بري شرحا عن برامج عمل الجمعية وانشطتها المتصلة بحقوق الانسان.