وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف تحتفلان باليوم الدوليّ للمتطوّعين

احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع اليونيسف، بمساهمات الشباب والشابات المتطوعين في مختلف المناطق.

وأطلقت رسميا لمناسبة اليوم الدوليّ للمتطوعين، المنصة الرقمية "نحن متطوعون/متطوعات"، وهي أوّل نظام وطنيّ يهدف إلى ربط الشباب بفرص تطوع آمنة وموثوقة وذات أثر مجتمعيّ ملموس.

وقد سلط الحدث الضوء على الدور المتزايد للتطوع في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ المشاركة المدنية، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في دعم تعافي لبنان وصنع مستقبله.

وبتمويل من حكومة هولندا، وتنفيذ بالشراكة مع أنيرا وLive Love Lebanon، تعمل المنصة على ربط الشباب بفرص تطوعية توفرها البلديات، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات العامة في مختلف المناطق، وتضمن أن يكون التطوع منظما، شاملا، ومتاحا لجميع الشباب، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن سكنهم.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "التزام الوزارة بدعم مشاركة الشباب وترسيخ ثقافة المسؤولية المدنية”.

وقالت:"يشكل العمل التطوعي بالنسبة إلينا في الوزارة ركيزة أساسية في تعزيز صمود المجتمع وقدرته على مواجهة الأزمات”.

وأضافت: “من خلال المنصة الوطنية للتطوع، نعمل على ربط الشباب والجمعيات والمؤسسات بفرص هادفة تحدث فرقا حقيقيا على الأرض وتترجم روح المشاركة والمسؤولية".