الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف تحتفلان باليوم الدوليّ للمتطوّعين

أخبار لبنان
2025-12-09 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف تحتفلان باليوم الدوليّ للمتطوّعين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف تحتفلان باليوم الدوليّ للمتطوّعين

احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع اليونيسف، بمساهمات الشباب والشابات المتطوعين في مختلف المناطق.

 

وأطلقت رسميا لمناسبة اليوم الدوليّ للمتطوعين، المنصة الرقمية "نحن متطوعون/متطوعات"، وهي أوّل نظام وطنيّ يهدف إلى ربط الشباب بفرص تطوع آمنة وموثوقة وذات أثر مجتمعيّ ملموس. 

 

وقد سلط الحدث الضوء على الدور المتزايد للتطوع في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ المشاركة المدنية، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في دعم تعافي لبنان وصنع مستقبله.

 

وبتمويل من حكومة هولندا، وتنفيذ بالشراكة مع أنيرا وLive Love Lebanon، تعمل المنصة على ربط الشباب بفرص تطوعية توفرها البلديات، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات العامة في مختلف المناطق، وتضمن أن يكون التطوع منظما، شاملا، ومتاحا لجميع الشباب، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن سكنهم.

 

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "التزام الوزارة بدعم مشاركة الشباب وترسيخ ثقافة المسؤولية المدنية”.

 

وقالت:"يشكل العمل التطوعي بالنسبة إلينا في الوزارة ركيزة أساسية في تعزيز صمود المجتمع وقدرته على مواجهة الأزمات”. 

 

وأضافت: “من خلال المنصة الوطنية للتطوع، نعمل على ربط الشباب والجمعيات والمؤسسات بفرص هادفة تحدث فرقا حقيقيا على الأرض وتترجم روح المشاركة والمسؤولية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الشؤون

الاجتماعية

واليونيسف

تحتفلان

باليوم

الدوليّ

للمتطوّعين

LBCI التالي
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

سلام في إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية : السياسة الاجتماعية جزء اساسي من مشروع الدولة الحديثة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

وزارة الشؤون الاجتماعية: الاستفادة من برنامج البدل النقديّ تُمنح فقط لمن تثبت أهليّتهم استنادًا إلى الشروط

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:27

الجامعة الأميركية في بيروت وقوى الأمن الداخليّ و"أو. أم. تي.”: تعاون عمليّ لتعزيز الجهود في مكافحة الجرائم المالية

LBCI
أخبار لبنان
10:20

الرئيس عون: زيارتي لسلطنة عمان ستفسح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائيّ

LBCI
أخبار لبنان
10:13

تدابير سير خلال تنفيذ أعمال تمديد قساطل مياه في محلة برج أبي حيدر – سليم سلام

LBCI
أمن وقضاء
10:08

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف سارقا وتُحبط نشاط مشتبه بهما بعمليات سرقة في المعاملتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مؤتمر دعم الجيش في كانون الثاني

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
صحة وتغذية
09:57

دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً

LBCI
خبر عاجل
2025-12-04

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:15

زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار لبنان
05:25

مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:01

حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض

LBCI
أخبار لبنان
04:47

سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء

LBCI
أخبار لبنان
03:58

في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:21

منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
14:40

ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:17

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

LBCI
أخبار لبنان
11:25

الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More