سلام استقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت: لاعتماد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، على رأس وفدٍ من مجلس الإدارة، وذلك في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.



وكان الرئيس سلام قد استهلّ الاجتماع بتهنئة مجلس الإدارة على تعيينه الأخير. وجرى خلال اللقاء استعراض النتائج التي توصّل إليها المجلس في إطار الدراسة التشخيصية الشاملة التي أعدّها حول كفاءة العمل والتحدّيات الإدارية التي يواجهها المرفأ.



كما اطّلع الرئيس سلام من الوفد على الخطوات التي يقوم بها المجلس لتطوير وتحديث العمل في المرفأ.



من جهته، أعلن النفي أنّ الوفد شكر رئيس الحكومة على زيارته الأخيرة لمرفأ بيروت وعلى ترؤسه اجتماعًا لمجلس الإدارة، لافتًا إلى أنّ هذه الزيارة شكّلت دعمًا مهمًا لجهود المجلس في النهوض بعمل المرفأ.



وشدّد الرئيس سلام في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات المطروحة، نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفأ بيروت في تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان.