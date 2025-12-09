معلومات الـLBCI: لقاء جنبلاط لودريان تناول الدور الفرنسيّ في دعم مسار تعافي العلاقات اللبنانية السورية

أكدت معلومات الـLBCI أنّ لقاء الرئيس وليد جنبلاط والموفد الفرنسيّ جان ايف لودريان تناول الدور الفرنسيّ في دعم مسار تعافي العلاقات اللبنانية السورية.

وشدد لقاء كليمنصو على ضرورة دعم الخطوات اللبنانية الإيجابية، سواء مبادرة رئيس الجمهورية بتكليف السفير سيمون كرم، أو الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبنانيّ.

وأكّدا ضرورة الالتزام ببنود التفاوض التي كان الرئيس وليد جنبلاط قد تناولها مع الرئيس نبيه بري، والتي يأتي في طليعتها تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة الجنوبيين، وتحرير الأسرى.

كما أكد المجتمعون أهمية الدور الفرنسيّ في تعزيز المسار الإيجابيّ للعلاقات اللبنانية – السورية.