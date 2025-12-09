كرامي تابعت أوضاع ثانوية جباع الرسمية المتضررة من عدوان الأمس: لتحييد المدارس عن الأعمال العسكرية

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أوضاع ثانوية جباع الرسمية التي تعرضت ليلا لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طاول محيطها وأدى إلى تكسير واجهات زجاجية في الثانوية.



وتبلغت من مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد تقريرا أفاد بأنه لم يصب أحد بأذى من الحراس، وأن الإدارة ستقوم اليوم بمسح الأضرار.



وكررت الوزيرة دعوة الدول المؤثرة إلى التدخل "لتحييد المدارس عن الأعمال العسكرية، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية".



وأكدت أن "الإصرار على التدريس هو فعل إيمان بالوطن وبالمستقبل".