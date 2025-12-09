عبّر أمين سر حركة "فتح" في لبنان رياض أبو العينين، عن ترحيبه وتقديره لزيارة وفد الجبهة الشعبية، "وما تعكسه من حرصٍ على تمتين العلاقات الأخوية وتعزيز مناخات الحوار الفلسطينيّ”.

وأشاد، خلال استقباله وفدا قياديا من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" برئاسة مسؤول الجبهة في لبنان هيثم عبده، بدور الجبهة التاريخيّ ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبمواقفها الداعمة للوحدة الوطنية.

وأكّد "أنّ التقاء القوى الوطنية على ثوابت المشروع الوطني يشكّل صمّام أمان لمسيرة النضال الفلسطيني التي يُرسّخها شعبنا بإرادته وصبره وصموده".

في سياق متصل، أكّد الوفد "تقديره لحركة "فتح" وللدور الذي تضطلع به في حماية المشروع الوطني وتحمُّل مسؤولياتها في لبنان".

وشدد على "التزام الجبهة الثابت بخيار الوحدة الوطنية ورفض كل محاولات المسّ بمنظمة التحرير أو الالتفاف على شرعيتها".

وبحث الجانبان “في المستجدات والأوضاع العامّة في الوطن وما يواجهه شعبنا من اعتداءاتٍ وجرائم متصاعدة يرتكبها الاحتلال في القدس وغزة والضفة، إلى جانب التحديات السياسية الراهنة التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والشرعية الفلسطينية".

كما تطرّقا إلى "أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وسبل تعزيز صمود أهلنا، وتحصين الأمن الاجتماعي، وتفعيل العمل المشترك في مختلف المجالات، بما يعزّز الاستقرار ويخدم أبناء شعبنا".