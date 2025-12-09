تدابير سير خلال تنفيذ أعمال تمديد قساطل مياه في محلة برج أبي حيدر – سليم سلام

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج أبي حيدر باتجاه سليم سلام – شارع ميشال أبو سهل – تقاطع اللواء شقير، من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7.00 من صباح اليوم التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 9-12-2025 ولغاية 16-12-2025.

ولفتت إلى أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير في المحلّة.

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخليّ وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.