ياسر عباس إلتقى مديرة "الأونروا" في لبنان

أخبار لبنان
2025-12-09 | 10:44
ياسر عباس إلتقى مديرة "الأونروا" في لبنان

التقى ياسر عباس الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مديرة شؤون وكالة "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس نقل خلالها تهنئة الرئيس عباس للأونروا في لبنان بتجديد تفويضها من قبل 151 دولة عضو، مؤكدا دعم المجتمع الدولي القوي والمستمر للوكالة.

وأكد عباس، وفق بيان المكتب الإعلامي، "الدور الحاسم الذي تلعبه الأونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في لبنان، حيث لا تزال الوكالة المزود الوحيد للخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وغيرها من المجالات الحيوية".

كما أعرب عن "دعم الرئيس عباس الكامل لولاية الأونروا وعملها المستمر، بما في ذلك في لبنان"، مؤكدا "أهمية وضرورة استمرار تمويل الوكالة من قبل الدول المانحة لضمان استمرار الخدمات من دون انقطاع في ظل تصاعد التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية".

كما شدد على "ضرورة وقف الحملات الشعبوية المغرضة التي يدبرها أصحاب الأهداف المشبوهة ضد وكالة الأونروا في لبنان من دون اكتراث بمصالح شعبنا".

بدورها، شكرت المديرة كلاوس "الرئاسة الفلسطينية على جهودها في دعم تجديد ولاية الأونروا وعمل الوكالة في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك في لبنان".
 
 

أخبار لبنان

ياسر عباس

الأونروا

لبنان

دوروثي كلاوس

