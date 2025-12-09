لودريان من معراب: Quand je parle je parle

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق، الذي ضم الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسية ماري فافريل، في حضور النائبين الياس اسطفان وزياد حواط، عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.



عقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، وفي دردشة مع الإعلاميين عما إذا كان سيدلي بأي تصريح، اكتفى الضيف الفرنسي بالقول: "Quand je parle je parle".



وتمحور الاجتماع حول المؤتمر الدولي الذي سيخصص لدعم الجيش اللبناني، بمشاركة أميركية وسعودية وفرنسية، فضلا عن ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المحدد.