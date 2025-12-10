الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الثقافة من المتحف الوطنيّ افتتح معرض Riesn from Ruins للاثار المكتشفة
أخبار لبنان
2025-12-10 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزير الثقافة من المتحف الوطنيّ افتتح معرض Riesn from Ruins للاثار المكتشفة
افتتح وزير الثقافة غسان سلامة معرض Riesn from Ruins للاثار المكتشفة من موقع تل فدعوس-كفرعبيدا الذي اقيم في المتحف الوطنيّ.
بعد جولة للوزير سلامة والحضور في ارجاء المعرض ومعاينة اللقى الاثرية الـ34 المكتشفة والتي تمثل التسلسل الزمني إضافة إلى 4 قطع تم اكتشافها حديثا خلال اعمال تقييم الأضرار.
وقال وزير الثقافة: "للآثار وظيفة جمالية، لكن لها وظيفة اهم لانها تساعدنا على اعادة كتابة التاريخ وتصحيح ما كتب عنه سابقًا، وموقع تل فدعوس مهم جدا من هذا الباب ، وقد بدأ الاستيطان به حوالى 4000 سنة قبل الميلاد واستمر حتى العصر البرونزي الاوسط حوالي 2000 سنة قبل الميلاد ، هي مرحلة دقيقة جدًا تساعدنا على اعادة كتابة تاريخ لبنان في تلك المرحلة القديمة جدًا."
وخص الوزير سلامة اهالي كفرعبيدا بتحية مميزة وقال :"ينطبق عليهم قول الشاعر الفلسطيني الكبير توفيق الزيات حيث قال :" جاءت جرافة كان ذلك قبل ان تأتي جرافة". حين هبوا جميعا للدفاع عن موقع تل فدعوس ضد محاولة تدميره . "
وفيما يلي نبذة عن الموقع واللقى الأثرية المعروضة:
يقع تل فدعوس–كفرعبيدا في محافظة لبنان الشمالي، قضاء البترون، في بلدة كفرعبيدا في عام 2004 ، أجازت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار لقسم التاريخ والآثار في الجامعة الأميركية في بيروت ،استمر العمل في مرحلته الأولى حتى عام 2016 . يُظهر تل فدعوس –كفرعبيدا تسلسلاً استيطانياً ممتداً من العصر الكالكوليتي ( 4000 سنة ق.م) وصولاً إلى عصر البرونز الأوسط ( 2500 ق.م). شهد الموقع ذروة تطوّره خلال عصر البرونز القديم (3000 سنة ق.م)، حيث تتجلى معالم الطابع الحضري بوضوح من خلال منظومة التحصينات ووجود مبانٍ عامة أو إدارية واسعة.
نظراً لصغر مساحة الموقع وعدم ملاءمته لقيام كيان مديني مستقل، يُرجّح أن الموقع مثّل مركزاً إدارياً واقتصادياً تابعاً لمدينة جبيل، الواقعة على بُعد نحو 12 كيلومتراً إلى الجنوب.
وفي عام 2004، منحت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار مشروع تل فدعوس - كفرعبيدا التابع للجامعة الأميركية في بيروت الإذن بإجراء أعمال التنقيب الأثري في التل.
وعلى الرغم من مساحته المتواضعة التي لا تتجاوز 1.5 هكتار، يحفظ الموقع تسلسلاً طويلاً من الاستيطان البشري يمتد من العصر الحجري النحاسي إلى عصر البرونز الأوسط (الألفين الرابع إلى الثاني ق.م). وبعد اثني عشر عاماً من الاكتشافات المهمة، قدّمت المديرية العامة للآثار مشروع استملاك إلى وزير الثقافة لضمان حماية الموقع.
و معرض Risen from Ruins عبارة عن فسح المجال امام الزائرين لاكتشاف أهمية تل فدعوس – كفرعبيدا ، الموقع الذي تعرّض للتدميرمراراً .
ولا يزال يكشف عن معالم أثرية مهمة.في 23 آب 2025، قامت آلية جرف ثقيلة بإلحاق ضرر مباشر بجزء من المعالم الأثرية في التل. وقد أسفر التدخّل السريع للناشطين المحليين، الذين بادروا إلى إبلاغ البلدية والمديرية العامة للآثار، عن وقف الأعمال فوراً، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي كانت قد لحقت بالموقع.ومنذ 23 تشرين الأول 2025، وبناءً على طلب المديرية العامة للآثار، نفّذت البعثة الأثرية حملة إنقاذ لتقييم الأضرار وتوثيق ما تبقّى من الموقع. ورغم فقدان أكثر من متر من جدران عصر البرونز المبكر الثالث التي كانت محفوظة بشكل ممتاز، لا تزال الأساسات التي كُشف عنها بين 2007 و2016 سليمة.
و معرض Risen from Ruins يتيح المجال امام الزائرين لاكتشاف أهمية تل فدعوس – كفرعبيدا ، حيث يتضمن
6 لوحات تعريفية عن الموقع وأهميته، بالإضافة الى 6 واجهات عرض تحتوي على 34 قطعة تمثل التسلسل الزمني، الحياة اليومية، التجارة والإدارة ،.... بالإضافة الى 4 قطع تم اكتشافها خلال اعمال تقييم الأضرار .
تُتيح البقايا المعمارية والمادية العائدة إلى عصر البرونز القديم، (والتي حُفظت بحالة جيدة، ) فهماً تفصيلياً للحياة اليومية لسكان الموقع.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الثقافة
المتحف
الوطنيّ
افتتح
Riesn
Ruins
للاثار
المكتشفة
التالي
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-17
وزير الثقافة غسان سلامة خلال افتتاح معرض في سرسق: النهضة أخرجت المرأة من الفضاء الخاص إلى العام من خلال المهن والفنون فانتفض كل من آمن بقضيتها لذلك المعرض يتضمن معنى سياسيًا وجماليًا
آخر الأخبار
2025-10-17
وزير الثقافة غسان سلامة خلال افتتاح معرض في سرسق: النهضة أخرجت المرأة من الفضاء الخاص إلى العام من خلال المهن والفنون فانتفض كل من آمن بقضيتها لذلك المعرض يتضمن معنى سياسيًا وجماليًا
0
أخبار لبنان
2025-10-26
وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار تواكب حفريات عقار موقع الباشورة 740
أخبار لبنان
2025-10-26
وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار تواكب حفريات عقار موقع الباشورة 740
0
آخر الأخبار
2025-10-19
وزيرة الثقافة الفرنسية: العثور على قطعة مجوهرات مسروقة من اللوفر قرب المتحف
آخر الأخبار
2025-10-19
وزيرة الثقافة الفرنسية: العثور على قطعة مجوهرات مسروقة من اللوفر قرب المتحف
0
أخبار دولية
2025-11-12
السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني
أخبار دولية
2025-11-12
السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:13
الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني
اقتصاد
09:13
الهيئات الإقتصادية تكرم البساط وعربيد تقديراً لجهودهما في إنجاح مؤتمر بيروت 1 شقير: نجحا في إنتاج هذا "البراند" الوطني
0
أخبار لبنان
09:04
لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات
أخبار لبنان
09:04
لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات
0
أخبار لبنان
08:44
اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز- اميون
أخبار لبنان
08:44
اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز- اميون
0
أمن وقضاء
08:31
توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا - بيروت في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات
أمن وقضاء
08:31
توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا - بيروت في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:21
وزير المالية الإسرائيليّ: إسرائيل وافقت على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية
أخبار دولية
06:21
وزير المالية الإسرائيليّ: إسرائيل وافقت على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية
0
رياضة
07:07
سابالينكا: مشاركة المتحولات في بطولات التنس "غير عادلة"
رياضة
07:07
سابالينكا: مشاركة المتحولات في بطولات التنس "غير عادلة"
0
أخبار دولية
06:56
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حركة حماس من تمويلات أوروبية
أخبار دولية
06:56
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حركة حماس من تمويلات أوروبية
0
أخبار لبنان
08:30
بو صعب بحث مع لو دريان في الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية
أخبار لبنان
08:30
بو صعب بحث مع لو دريان في الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
0
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
0
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
0
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
0
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
2
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
5
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
6
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
7
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
8
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More