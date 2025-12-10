سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان: نعمل على إتمام زيارة قائد الجيش إلى أميركا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان( ATFL) السفير إدوارد غابرييل مع وفد من عدد من الخبراء المتخصصين من واشنطن ومن الولايات المتحدة الاميركية بحضور سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ميشال عيسى.



وعن رأيه في تعيين السفير سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم" والرسائل التي يريد الرئيس بري إيصالها للولايات المتحدة ؟ قال عيسى : "أعتقد أن الرئيس بري قد أوصل الأشياء التي كان على الوفد يجب أن يعرفها ، لأنه كما قلت بأن الاشياء تصل إلى أميركا في بعض الاحيان مختلفة عن ما يجب ان تصل ، أما بالنسبة للمفاوضات التي تحصل الان علينا ألا نحكم على الامور أو ان نعطي لها الأهمية منذ اليوم الأول ، وكما سبق وقلت منذ يومين علينا أن نفتح الأبواب وليعط كل واحد رأيه" .



وأكّد أنّ المفاوضات قد بدأت وهذا لا يعني بأنّ إسرائيل ستتوقف وهم يعتقدون أن الأمرين منفصلين وبعيدين عن بعضهما البعض.



وأكّد أنه ما زال يعمل على إتمام زيارة قائد الجيش روجولف هيكل إلى أميركا ولا يملك تاريخًا محددًا.



وعن انتهاء المرحلة الاولى لتسلم الجيش منطقة جنوب الليطاني، قال :"نحن ننتظر كما يقال بأن جنوب الليطاني سيكون تحت سلطة الجيش وهذا أمر جيد وآمل أن يصدر هذا القرار من الحكومة وليس فقط من قائد الجيش .



ورأى عيسى وجوب أن يقوم " حزب الله" بما يتوجب عليه القيام به، "وهو يعرف ما هو".