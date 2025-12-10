الأخبار
اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز- اميون
أخبار لبنان
2025-12-10 | 08:44
اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز- اميون
اندلع حريق في أحد مكوّنات منظومة الطاقة الشمسية داخل مدرسة سانت تيريز في بلدة أميون – الكورة، مما أدّى إلى تصاعد الدخان الكثيف داخل المبنى أثناء وجود التلامذة في دوامهم المدرسي.
وحضرت فرق الدفاع المدني التي عملت بسرعة على إخماد الحريق ومنع امتداده، فيما قامت إدارة المدرسة بإجلاء التلامذة من الطوابق القريبة كإجراء احترازي.
واقتصرت الاضرار على المعدّات الكهربائية الخاصة بمنظومة الطاقة الشمسية.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا لتحديد أسباب الحريق.
أخبار لبنان
مدرسة
السانت
تريز-
اميون
التالي
أسرار الصحف 10-12-2025
وزير العدل السوري: لا سجناء لبنانيين باقون في سوريا والاتصالات مستمرة وإيجابية مع لبنان بشأن السوريين الموقوفين
السابق
