لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع تعديلات

أقرت لجنة المال والموازنة موازنات مجلس الانماء والاعمار مع بعض التعديلات، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.



وأوضح النائب ابراهيم كنعان أنّ نقاشًا دار في شأن الإيواء وإعادة الإعمار.



وقال: "اعتُمدت آلية تخصيص نبذة لها علاقة بالإيواء وبإعادة الترميم ونقل مبلغ متواضع من الاحتياطي كإشارة إيجابية من الدولة اللبنانية لشعبنا وناسنا، تحت سقف الموازنة ومن دون أي زيادات".



وتمنى كنعان "اقرار قروض البنك الدولي بهذا الخصوص قبل أن تلغى وهي تصل الى ٢٥٠ مليون دولار، وقد تصل الى نصف مليار دولار".



كذلك أقرت موازنة المجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة.