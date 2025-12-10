جلسة لمجلس الوزراء الجمعة

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 2025/12/12 في السراي الكبير مرفق مع جدول أعماله.