"اليونيفيل": دبابة إسرائيلية أطلقت وابلا من النار فوق قافلة مركبات تابعة لقواتنا في جنوب لبنان يوم أمس

أعلنت "اليونيفيل" أن يوم أمس، "تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا قرب منطقة سرده".



وقالت في بيان: "أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها".



ولفتت الى أن حفظة السلام طلبوا عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار.



وأشارت إلى أن كلًّا من حفظة السلام والدبابة الإسرائيلية كانا داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات.



وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفقًا للإجراءات المعتمدة عند القيام بدوريات في مناطق حساسة قرب الخط الأزرق.



واعتبرت الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.



ودعت "اليونيفيل" في هذه الظروف الحساسة جدًا الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق.