نواب يوقّعون اقتراحًا لتعديل المادة 21: خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا وتعزيز المشاركة الشبابية

وقّع عدد من النواب اقتراح قانون لتعديل المادة 21 من الدستور اللبناني، يهدف إلى خفض سن الاقتراع ومنح حق التصويت لكل من أتمّ 18 عامًا وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.



وأكد مقدّمو الاقتراح أن الخطوة تأتي لتعزيز الديمقراطية الشاملة ومواءمة الدستور اللبناني مع المعايير الدولية، وقد حمل الاقتراح تواقيع نواب من كتل واتجاهات سياسية مختلفة.



ومنهم النواب:

فؤاد مخزومي، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، أحمد الخير، ملحم خلف، بلال الحشيمي، مارك ضو، بولا يعقوبيان، فريد البستاني، فيصل الصايغ، إلياس جرادة، جميل السيّد، إيهاب مطر، أمين شري، راجي السعد، طه ناجي، وحليمة القعقور.