إخلاء سبيل 14 لبنانيًا موقوفين في سوريا بقضية تهريب محروقات

أُخلي سبيل 14 موقوفًا لبنانيًا في سوريا، كانوا قد أُوقفوا على خلفية تهريب المحروقات، على أن يعودوا إلى لبنان بطرق غير شرعية عبر جرود القلمون–عرسال.



والمفرج عنهم هم: علي خالد الحجيري (والدته خديجة، مواليد 1985)، حسان أحمد الفليطي (والدته زهرة، 1993)، هشام نايف الفليطي (والدته صفية، 1984)، سعيد محمد الفليطي (والدته خزنة، 1985)، محمود محمد الحجيري (والدته عيشة، 1985)، خالد حسن الفليطي (والدته فاطمة، 1991)، علي خالد الحجيري (والدته جمال، 1992)، خالد علي الفليطي، محمد سهيل رايد (والدته نهاد، 2000)، صالح ديب رايد (والدته عيشة، 1995)، سمير عبد الفليطي، خالد محمد الحجيري (والدته عيشة، 1990)، مروان علي الفليطي (والدته اكتمال، 1996)، ومحمد إبراهيم الحجيري.