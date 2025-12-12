الأخبار
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته

أخبار لبنان
2025-12-12 | 16:10
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته

أكّدت وزارة الزراعة انه "بناء على التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء، فإن الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان، لا عبر التماس المباشر، ولا عبر استهلاك اللحوم، ولا من خلال الحليب ومشتقاته".

ودعت الوزارة في بيان المواطنين إلى" استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان بصورة طبيعية"، مطمئنةً إلى أنها" آمنة تمامًا ولا تشكّل أي خطر صحي".

 واشارت الى ان "الحمى القلاعية تصيب المواشي والأبقار وتنتقل سريعًا فيما بينها،  ولمواجهة هذا المرض، تعمل الوزارة على خمس خطوات عملانية:

 1. احتواء المرض والتشدّد في منع نقل المواشي بين المناطق أو من مزرعة إلى أخرى، بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية والجهات المعنية كافة.

 2. تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، مع بدء وصول الدفعات إلى لبنان الأسبوع المقبل واستمرارها تباعًا حتى منتصف الشهر المقبل.

 3. وقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سُجِّلت فيها عترة SAT1 كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض.

 4. دعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب من سوريا، والتي يُرجَّح أنها أحد أسباب ظهور المرض في لبنان.

 5. تعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم وتشديد الإجراءات بحق المعامل التي تمارس الغش في إنتاج مشتقات الحليب".

وتوجهت وزارة الزراعة" بتحية تقدير وامتنان إلى جميع مربي المواشي والمزارعين، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لأمننا الغذائي ويواصلون عملهم رغم كل التحديات".

