وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته
أخبار لبنان
2025-12-12 | 16:10
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته
أكّدت وزارة الزراعة انه "بناء على التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء، فإن الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان، لا عبر التماس المباشر، ولا عبر استهلاك اللحوم، ولا من خلال الحليب ومشتقاته".
ودعت الوزارة في بيان المواطنين إلى" استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان بصورة طبيعية"، مطمئنةً إلى أنها" آمنة تمامًا ولا تشكّل أي خطر صحي".
واشارت الى ان "الحمى القلاعية تصيب المواشي والأبقار وتنتقل سريعًا فيما بينها، ولمواجهة هذا المرض، تعمل الوزارة على خمس خطوات عملانية:
1. احتواء المرض والتشدّد في منع نقل المواشي بين المناطق أو من مزرعة إلى أخرى، بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية والجهات المعنية كافة.
2. تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، مع بدء وصول الدفعات إلى لبنان الأسبوع المقبل واستمرارها تباعًا حتى منتصف الشهر المقبل.
3. وقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سُجِّلت فيها عترة SAT1 كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض.
4. دعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب من سوريا، والتي يُرجَّح أنها أحد أسباب ظهور المرض في لبنان.
5. تعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم وتشديد الإجراءات بحق المعامل التي تمارس الغش في إنتاج مشتقات الحليب".
وتوجهت وزارة الزراعة" بتحية تقدير وامتنان إلى جميع مربي المواشي والمزارعين، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لأمننا الغذائي ويواصلون عملهم رغم كل التحديات".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
2025-12-12
وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية
أخبار لبنان
2025-12-12
وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية
0
أخبار لبنان
04:35
نقابات المزارعين: انتشار الحمّى القلاعية تحدّ يستدعي تعاونًا وطنيًا
أخبار لبنان
04:35
نقابات المزارعين: انتشار الحمّى القلاعية تحدّ يستدعي تعاونًا وطنيًا
0
آخر الأخبار
2025-09-23
الرئيس عون: التجربة اللبنانية علّمتني بأن لا تنمية بلا سلام فلا نمو في الفوضى ولا ازدهار وسط الصراعات والحروب كما أنّ لا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوق الانسان
آخر الأخبار
2025-09-23
الرئيس عون: التجربة اللبنانية علّمتني بأن لا تنمية بلا سلام فلا نمو في الفوضى ولا ازدهار وسط الصراعات والحروب كما أنّ لا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوق الانسان
0
آخر الأخبار
2025-10-15
وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": لدينا تحديات لا تحصى ولا تعد ولا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام
آخر الأخبار
2025-10-15
وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": لدينا تحديات لا تحصى ولا تعد ولا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام
0
اقتصاد
08:27
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
اقتصاد
08:27
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
0
أخبار لبنان
08:02
لجان المساعدين القضائيين تعلن تمديد الاعتكاف 3 أيام
أخبار لبنان
08:02
لجان المساعدين القضائيين تعلن تمديد الاعتكاف 3 أيام
0
أخبار دولية
07:39
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
أخبار دولية
07:39
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
0
اقتصاد
08:27
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
اقتصاد
08:27
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
0
أخبار لبنان
2025-11-07
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
2025-11-07
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
2025-11-14
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
2025-11-14
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
0
آخر الأخبار
2025-09-30
رولان خوري: ما زلت رئيس مجلس الإدارة وسأستكمل مهامي
آخر الأخبار
2025-09-30
رولان خوري: ما زلت رئيس مجلس الإدارة وسأستكمل مهامي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
0
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
0
أخبار لبنان
04:53
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
أخبار لبنان
04:53
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
0
أخبار لبنان
03:05
بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت
أخبار لبنان
03:05
بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت
0
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟
0
أخبار دولية
13:33
الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار
أخبار دولية
13:33
الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟
1
حال الطقس
02:18
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:18
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
3
خبر عاجل
11:22
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
خبر عاجل
11:22
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
4
أمن وقضاء
10:23
الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص
أمن وقضاء
10:23
الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص
5
خبر عاجل
11:23
أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح
خبر عاجل
11:23
أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح
6
خبر عاجل
09:42
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية
خبر عاجل
09:42
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية
7
أمن وقضاء
06:04
"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش
أمن وقضاء
06:04
"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش
8
خبر عاجل
09:30
معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه
خبر عاجل
09:30
معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه
