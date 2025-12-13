حبيب يثني على مشروع خفض سنّ الاقتراع إلى ١٨ عاماً

أثنى رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب، على اقتراح تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني لخفض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 عامًا، والذي تقدّم به عدد من النواب يوم الجمعة 12 كانون الأوّل، معتبرًا أنّه "خطوة إصلاحية تعزّز مشاركة الشباب وتنسجم مع القوانين اللبنانية والمعايير الدولية".

وأكد حبيب في بيان أنّ "التعديل المقترح يُنهي التناقض القائم بين منح الشاب في سنّ 18 كامل الأهلية القانونية والمدنية والجزائية، والسماح له بتحمّل مختلف المسؤوليات، مقابل حرمانه من حق الاقتراع"، مشددًا على أنّ "هذا الحق يُشكّل مدخلًا أساسيًا لتعزيز العدالة الدستورية والمشاركة الديمقراطية".

وأوضح حبيب أنّ "إشراك الشباب في العملية الانتخابية يُسهم في تجديد الحياة السياسية وتمكين الأجيال الصاعدة من المشاركة في بناء مستقبل لبنان"، داعيًا إلى "إقرار هذا التعديل ضمن الأطر الدستورية وبما يخدم المصلحة الوطنية".