الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد اليونيفيل للـ LBCI: نعمل مع الجيش اللبناني لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب وتجنب التصعيد

أخبار لبنان
2025-12-13 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد اليونيفيل للـ LBCI: نعمل مع الجيش اللبناني لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب وتجنب التصعيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قائد اليونيفيل للـ LBCI: نعمل مع الجيش اللبناني لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب وتجنب التصعيد

أكد رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا، في تصريح  خاص للـ LBCI، أنه خاصة خلال هذا الوقت، تعمل قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني لخلق الظروف الأفضل من اجل الاستقرار والأمن في الجنوب وحتى لو كان هناك بعض المواقف من قبل الطرفين او خرق للقرار 1701. 

 

وقال ابنيارا: ”علينا تجنب اي نوع من التصعيد لخلق السلام والاستقرار وبينما نعمل على هذا النحو مع الجيش خاصة في هذا الوقت وبحسب الوضع علينا تجنب اي نوع من الصدامات من الطرفين وخلق الظروف للناس للبقاء بأمان واستقرار“. 

 

وأضاف: ”نحن نؤمن بأن هناك مستقبلًا أفضل في هذه المنطقة، لأنه إذا عملنا جميعًا من أجل السلام والاستقرار، أظن أن شروط خلق السلام والاستقرار متوافرة. ونحن نعمل إلى جانب الجيش من أجل السلام والأمان، وليس هناك ما سيظل مستحيلًا".

 

وقد جاء كلام ابنيارا خلال زيارته على رأس وفد من ضباط اليونيفيل لمقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في صور حيث كان في استقباله مفتي صور وجبل عامل الشيخ القاضي حسن عبد الله والنائب علي خريس وفاعليات روحية وبلدية حيث قدم ابنيارا مساعدات طبية للمركز هبة من الكتيبة الكورية العاملة في اليونيفيل.

 

أخبار لبنان

اليونيفيل

LBCI:

الجيش

اللبناني

لضمان

الأمن

والاستقرار

الجنوب

وتجنب

التصعيد

LBCI التالي
جعجع: بري يعرقل مشروع القانون الانتخابي ويضرب المهَل الدستورية
حبيب يثني على مشروع خفض سنّ الاقتراع إلى ١٨ عاماً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

الرئيس عون نوه بتضحيات الجنود الاسبان في "اليونيفيل" لتعزيز الامن والاستقرار في الجنوب .. والاميرال كالديرون أكد استمرار الدعم للجيش اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

قائدا الجيش و"اليونيفيل": نؤكد ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني في كل الجنوب واستعادة الاستقرار وأهمية التنسيق المشترك بموجب القرار 1701

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي

LBCI
خبر عاجل
2025-12-07

قائد اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: مهمتنا دعم الجيش اللبناني وليس تفتيش كل مبنى خاص

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:27

رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة

LBCI
أخبار لبنان
08:02

لجان المساعدين القضائيين تعلن تمديد الاعتكاف 3 أيام

LBCI
أخبار دولية
07:39

الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-11

طهران نددت بالقيود الأميركية على دبلوماسييها في الأمم المتحدة

LBCI
اخبار البرامج
12:30

بريجيت ياغي تعود إلى الشاشة بعد غياب في "كل ليلة عيد"... وهذا ما كشفته عن حياتها العائلية والفنية!

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-09

تحذير للأهل… خطر خفي يختبئ داخل زجاجات مياه أطفالكم (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:23

الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة

LBCI
أخبار دولية
07:53

كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟

LBCI
أخبار لبنان
04:53

الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد

LBCI
أخبار لبنان
03:05

بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت

LBCI
أخبار دولية
14:08

ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:18

الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
14:08

ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم

LBCI
خبر عاجل
11:22

معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر

LBCI
أمن وقضاء
10:23

الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص

LBCI
خبر عاجل
11:23

أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح

LBCI
خبر عاجل
09:42

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية

LBCI
أمن وقضاء
06:04

"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش

LBCI
خبر عاجل
09:30

معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More