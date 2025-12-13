قائد اليونيفيل للـ LBCI: نعمل مع الجيش اللبناني لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب وتجنب التصعيد

أكد رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا، في تصريح خاص للـ LBCI، أنه خاصة خلال هذا الوقت، تعمل قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني لخلق الظروف الأفضل من اجل الاستقرار والأمن في الجنوب وحتى لو كان هناك بعض المواقف من قبل الطرفين او خرق للقرار 1701.



وقال ابنيارا: ”علينا تجنب اي نوع من التصعيد لخلق السلام والاستقرار وبينما نعمل على هذا النحو مع الجيش خاصة في هذا الوقت وبحسب الوضع علينا تجنب اي نوع من الصدامات من الطرفين وخلق الظروف للناس للبقاء بأمان واستقرار“.

وأضاف: ”نحن نؤمن بأن هناك مستقبلًا أفضل في هذه المنطقة، لأنه إذا عملنا جميعًا من أجل السلام والاستقرار، أظن أن شروط خلق السلام والاستقرار متوافرة. ونحن نعمل إلى جانب الجيش من أجل السلام والأمان، وليس هناك ما سيظل مستحيلًا".

وقد جاء كلام ابنيارا خلال زيارته على رأس وفد من ضباط اليونيفيل لمقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في صور حيث كان في استقباله مفتي صور وجبل عامل الشيخ القاضي حسن عبد الله والنائب علي خريس وفاعليات روحية وبلدية حيث قدم ابنيارا مساعدات طبية للمركز هبة من الكتيبة الكورية العاملة في اليونيفيل.