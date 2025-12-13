الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا

أعلنت المديرية العامة للجمارك انه بتاريخ اليوم 13/12/2025، دهمت قوة من الجمارك – ضابطة صيدا، مستودعًا في مدينة صيدا، وذلك بناءً على معلومات وردت إلى هذه المديرية.



وعُثر بداخل المستودع على كمية من المتممات الغذائية المهرّبة، فتم ضبطها واقتياد صاحبها إلى مركز شعبة المكافحة البرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناءً على إشارة القضاء المختص.