علي حسن خليل: حديث جعجع عن التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة

أولاً:إن إستخدام جعجع لمصطلحات من طينة خرق وضرب المهل الدستورية لا يعني أن ذلك حصل بل على العكس ، والمادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد في نصها عكس ما رمى اليه جعجع تماماً وندعوه لقراءتها بتمعن و الاستعانة بصديق له كالنائب جورج عدوان الذي سُمّي القانون بإسمه(٤/٢)
ثالثاً:اما حديث جعجع عن التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار فهو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة والسيرة فاضحة ولا تحتاج الى شهود.(٤/٤).
