جنبلاط يلتقي وفدين من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمجلس الإسلامي العلوي ووفودا شعبية وبلدية
أخبار لبنان
2025-12-13 | 11:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
جنبلاط يلتقي وفدين من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمجلس الإسلامي العلوي ووفودا شعبية وبلدية
التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة اليوم، وفداً قيادياً من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رأسه مسؤول الجبهة في لبنان يوسف أحمد، وضم: عضو المكتب السياسي عدنان يوسف، عضو اللجنة المركزية تيسير عمار ووفد مرافق، وعرض الوفد مستجدات الأوضاع الفلسطينية، ولا سيما التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ووضع الوفد جنبلاط في صورة الجهود السياسية التي تبذلها "الجبهة الديمقراطية" في لبنان لتحصين الحالة الفلسطينية، وتعزيز وحدة الموقف، وتفعيل العمل المشترك لحماية الوجود الفلسطيني.
كذلك نوّه الوفد خلال اللقاء بمواقف الحزب التقدمي الإشتراكي والرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط "الداعمة للشعب الفلسطيني ونضالاته من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة"، وقدّم لجنبلاط كتاباً عن فلسطين.
والتقى جنبلاط أيضا وفداً من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ شحاذة العلي، ضم مسؤول الدائرة الدينية الشيخ أحمد عاصي، والشيخ أحمد إبراهيم ووفد من المجلس، وتناول اللقاء مواضيع متصلة بالطائفة في لبنان، وكانت الزيارة ودّية، كما وصفها الوفد.
وشارك في اللقاءين، أعضاء اللقاء الديمقراطي النواب: وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
إلى ذلك، حمل وفد كبير من مشايخ وفاعليات ووجهاء بلدة عين جرفا (حاصبيا) للنائب جنبلاط شكر البلدة على استحداث بلدية جديدة، وعلى التوافق الذي أثمر تزكية في انتخابات المجلسين البلدي والاختياري، وأيضاً الدعم الذي تلقته البلدة من المختارة. وتحدث باسم الوفد رئيس البلدية مجيد دربية والمختار ناجي شاهين ومجموعة من المشايخ.
كما حضر وفد من عائلة بركات في حاصبيا لشكر جنبلاط على دعمه مطالب خاصة بالعائلة، وتحدث باسم الوفد رئيس دائرة حاصبيا في كهرباء لبنان سامر بركات. كذلك حضر وفد من عائلة المرحوم الشاعر طليع حمدان، لشكر جنبلاط على مواساة العائلة، ودعوته إلى الذكرى الأربعين للراحل التي ستُقام بتاريخ 19 من الشهر الحالي في قصر الاونيسكو- بيروت.
وفي إطار لقاءات السبت الأسبوعية عرض جنبلاط مع وفد من نقابة "مالكي شاحنات النقل البري"، هواجس العاملين في القطاع، ولاسيّما العاملين على خط لبنان – سوريا – الأردن، وقدّم له مذكرة مطالب بهذا الخصوص.
وبالنسبة إلى الوفود الشعبية، التي جاءت لعرض احتياجات مناطقها وبلداتها ومطالبها الخدماتية والانمائية العامة، التقى جنبلاط وفداً من بلدة طاريا – بعلبك، برئاسة رئيس البلدية محمد حمية والمختار دانيال حمية، وأطلعاه على واقع البلدة من النواحي الخدماتية العامة ولاسيما منها البنى التحتية والطرقات.
واستمع إلى مطالب وفد من بلدة داريا – إقليم الخروب برئاسة رئيس البلدية فادي بصبوص، ووفود من بلدات جباع الشوف، وعين وزين، والفرديس، وكفرفاقود، ومجدل بلهيص البقاع، ووفد من حاصبيا ضمّ المختار كميل نصر الذي عرض مطالب البلدة.
واطّلع جنبلاط من وفد مدارس "قيادة تعليم السوق" في منطقتي الشوف وعاليه على هواجس العاملين في هذا المجال. وقد زارت المختارة وفود من عائلات أبو عاصي في معاصر الشوف، آل أبو لطيف في كفرمتى، آل زين الدين الخريبة الشوف، آل نوفل في الكفير – حاصبيا، وآل عياش في كفرحيم. وتلقى سلسلة مطالب ومراجعات خاصة ممّن حضروا الى قصر المختارة.
أخبار لبنان
جنبلاط
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المجلس الإسلامي العلوي
التالي
استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته
السابق
