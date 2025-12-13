الأخبار
الدفاع المدني يحذر من المخاطر البحرية ويدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة
أخبار لبنان
2025-12-13 | 12:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الدفاع المدني يحذر من المخاطر البحرية ويدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن سلامة أصحاب زوارق النزهة وصيادي الأسماك ورواد البحر هي أولوية، ولا سيما خلال الفترات التي يشهد فيها الساحل ارتفاعا في الأمواج أو أحوالا جوية غير مستقرة.
وشددت المديرية على ضرورة التقيد بإرشاداتها حرصًا على سلامتهم، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات التالية:
- يجب أن تكون الزوارق مجهّزة تجهيزًا كاملاً، سواء كانت مخصّصة للنزهة أو للصيد، وألا يتم الإبحار بها إطلاقًا لدى ارتفاع الموج.
- الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للزورق، والتأكد من جاهزيته قبل الإبحار.
- تجهيز الزورق بحقيبة إسعافات أولية، ولوازم تصليح، وسترات إنقاذ، وجهاز لاسلكي، ووعاء لتفريغ المياه في حال تسربها إلى الداخل.
- معرفة الجهة التي يجب التواصل معها لدى الطوارئ عبر الموجة 16 التابعة للغرفة البحرية المشتركة.
- الانتباه إلى خطورة الاقتراب من المناطق الصخرية، خصوصًا خلال موسم الشتاء، إذ يمكن للأمواج العالية أن تجرف الشخص بشكل مفاجئ أو تتسبب بانزلاقه على الصخور الرطبة.
- الحذر الشديد لممارسي رياضة الغطس الحر والغوص بقنينة الهواء، إذ قد تؤدي ملاحقة الأسماك إلى الانجراف نحو أعماق قد تتخطى 50 إلى 80 مترًا، ممَّ قد يعرّض الغطاس لخطر كبير.
ومع دخول فصل الشتاء، تتنوّع المخاطر التي قد يتعرض لها روّاد البحر كما المتوجهون إلى المناطق الجبلية. وذكّرت المديرية العامة للدفاع المدني بالإرشادات الآتية:
أولاً: بالنسبة لروّاد البحر في الشتاء:
- عدم الاقتراب من الشاطئ في حالات الموج العالي أو العواصف.
- تجنب الوقوف على المكاسر أو الصخور البحرية التي قد تغمرها موجة مفاجئة.
- الامتناع عن السباحة أو أي نشاط بحري خلال الظروف الجوية العاصفة.
ثانيًا: بالنسبة للمتوجّهين إلى المناطق الجبلية:
- الانتباه إلى خطر البحيرات أو البرك المجلّدة، إذ قد ينكسر الجليد ويسقط الشخص في المياه.
- الحذر من البرك الزراعية التي تشهد سنويًا وفيات تتراوح بين 15 و20 حالة نتيجة الانزلاق والسقوط فيها.
- يُنصح دائمًا بارتداء سترة إنقاذ لدى الاقتراب من البرك أو البحيرات، ووضع حبال داخلها لتسهيل عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى تسييجها ومنع الأطفال من الاقتراب منها.
- الابتعاد عن الأنهار والمناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه أو التي تشهد تيارات قوية.
وذكّرت المديرية بضرورة التقيد بالإرشادات المتعلقة بحالات الطقس العاصف، ولا سيما لدى التجوّل في المناطق الجبلية أو قيادة المركبات خلال الأمطار والثلوج.
وأهابت المديرية العامة بجميع المواطنين التقيد بإرشادات السلامة العامة، والاتصال فورًا على الرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 لدى حدوث أي طارئ.
أخبار لبنان
الدفاع المدني
إرشادات السلامة
البحر
زوارق
التالي
استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس
وزارة الزراعة: الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان لا عبر التماس المباشر ولا عبر استهلاك اللحوم ولا من خلال الحليب ومشتقاته
السابق
