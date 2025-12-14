هاشم دعا الى التخلي عن الانانيات والتحريض الغرائزي

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "العدوان الاسرائيلي يستمر بكل أشكاله ولم يستثن منطقة جنوبية، وهذا ما يؤكد طبيعة أهدافه الاستراتيجية بدءا من تحويل المنطقة الحدودية الى منطقة منزوعة الحياة الى ما طرح من أفكار واغراءات مشبوهة تحت عناوين اقتصادية وصولا الى المشروع الاشمل لتحقيق ما يسمى باسرائيل الكبرى في ظل ما يجري في المنطقة".



وتابع: "لذلك لا بد من مواجهة ما يستهدف وطننا بالتخلي عن الانانيات والتحريض الغرائزي والتمسك بالوحدة الداخلية لمنع اصحاب المشاريع المسمومة من الدخول الى الواقع الوطني وتخريبه مما يضعف المناعة الوطنية وهذا اخطر ما يهدد الاستقرار الوطني في ظل التحديات والصعوبات التي يمر بها بلدنا".



