عيتا الفخار شيعت النائب غسان سكاف بحضور عدد من الوزراء والشخصيات

شيّعت بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا النائب غسان سكاف في كنيسة القديس أندراوس، بحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ممثلاً رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة نواف سلام، والنائب قبلان قبلان ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب وشخصيات، إضافة إلى البطريرك اليازجي ممثلاً بمتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الأرثوذكس أنطونيوس الصوري، ووفود من الطوائف والأحزاب والهيئات الاجتماعية.



وألقى المطران الصوري كلمة أكد فيها مزايا الراحل في الطب والسياسة والمواقف الوطنية الجامعة، فيما شكرت زوجة الراحل، المحامية ميسم سكاف الحضور وممثلي الرؤساء.