حملة أمنية سورية بالتعاون مع التحالف الدولي لملاحقة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية النائمة

أطلقت قوى الأمن السورية بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن حملة أمنية ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية النائمة، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية فرانس برس غداة هجوم ضد القوات الأميركية في تدمر.

وتحدث المسؤول عن حملة أمنية جارية "في البادية السورية، خاصة حول مدينة تدمر، لملاحقة خلايا تنظيم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) النائمة، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".

وقال أن الحملة أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بهجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين هم جنديان ومترجم مدني وإصابة عناصر من القوات الأميركية والسورية.