الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق

أخبار لبنان
2025-12-15 | 03:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و&quot;١٧ تشرين&quot; أوقفت الطرق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق

 أوضح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال غداء من تنظيم هيئة العاقورة، أنه حين وصل الى وزارة الطاقة "اول قرار وقعته له علاقة بالمياه في العاقورة"، لافتا الى "أن العاقورة بلدة لبنانية لها تاريخ ونحن لدينا مسؤولية ان نكون على مستوى هذا التاريخ ولا احد منا هنا يمكنه ان يحدده".

وأكد أن "المحبة للناس والمنطقة لا تكون بالكلام بل بالفعل والانتماء، وهو فعل ايمان وعندما وصلت الى هذه المنطقة كان من واجبي ان اقوم بما قمت به والمدير السابق لمصلحة المياه في جبل لبنان جان جبران قام بما عليه"، مشيرا الى "أننا وصلنا الى منطقة لا يوجد فيها لا خزان ولا بئر ولا مياه".

وقال: "نحن في التيار عندما اصبح لدينا نواب في قضاء جبيل، تابعنا وقمنا بالكثير بفعل وجودنا القوي في مجلس النواب والحكومة، فأنشأنا ثلاث طرق ربطت ساحل جبيل بجردها، واحدة منها هي الطريق من دير مار مارون عنايا للعاقورة وقد قمنا بها على ثلاث مراحل".

أضاف: "اندلعت الاحتجاجات في ١٧ تشرين واوقفت العمل بالمرحلة الثالثة من الطريق، اما الشق الثاني من الطريق هو ان تصل الى داخل بلدة العاقورة وقد وفرنا في حدود ثلاثة ملايين دولار وهذه ايضا تقدمنا بقانون لذلك في مجلس النواب وتم الغاؤها، والجزء الثالث من الطريق هو الذي يربط ميروبا بجرد العاقورة والجزء الكبير من هذه الطريق انجز بينما بقي فقط ٧٠٠ متر لم يتم الانتهاء منها بسبب الاستملاك".

تابع: "بالإضافة الى ذلك، هناك الطريق من اللقلوق الى تنورين الفوقا ومن تنورين الفوقا الى تنورين التحتا، وهذه طرق تربط جرد جبيل بالبترون كما ربطنا البترون بحدث الجبة وتم ايقاف العمل بها بسبب ١٧ تشرين".

ولفت الى ان "هذه الطرق اساسية لانها تساعدنا على ربط البلدة بالساحل بجبيل بشكل كامل، لان الطريق اساس لكل انماء ولا يمكن الحديث عن انماء من دون ان تكون هناك المواصلات اللازمة والمطلوبة".

واكد ان "طريق اللقلوق العاقورة مهمة كما طريق اللقلوق تنورين وتنورين الفوقا والتحتا، وواجب علي ان اكمل العمل بها".

وتحدث عن سد جنة، فلفت الى انه "كان سيعطي ١٤٠ ميغاوات كهرباء اي أنه يؤمن الكهرباء لاكثر من قضاء جبيل، وايضا كان السد سيؤمن السياحة، موضحا انه "كان يجب اكمال العمل بالسد"، وقال: "المنطقة حرمت، وخصوصا انه توقف العمل به في مرحلة معينة وهناك من جاهر بايقاف العمل به، وهذا السد الذي يؤمن ٩٨ مليون متر مكعب من المياه لجبيل وكسروان وبيروت، لكنهم لم يخجلوا من ايقاف العمل به".

أخبار لبنان

العاقورة:

المحبة

للناس

بالفعل

و"١٧

تشرين"

أوقفت

الطرق

LBCI التالي
إرجاء محاكمة فضل شاكر والشيخ الأسير و٤ آخرين في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا
قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

باسيل من فرنسا: 17 تشرين انقلاب اقتصادي افقد اللبنانيين أموالهم و13 منه يذكرنا بأننا أولاد قضية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-17

مخزومي: ثورة 17 تشرين أكّدت أنّ الكرامة والعدالة أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

شركة "لافاجيت" توقف أعمالها موقتًا اعتبارًا من 3 تشرين الثاني في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أخبار لبنان
08:09

الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
08:07

كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:06

الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-13

إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
آخر الأخبار
03:41

التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟

LBCI
أخبار دولية
07:54

الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
أخبار لبنان
05:43

الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

LBCI
آخر الأخبار
03:46

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
آخر الأخبار
03:26

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:57

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
حال الطقس
00:43

أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
00:23

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بهذه الحالات أموالك مشطوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:45

غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
00:20

وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More