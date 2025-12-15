الأخبار
باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق
أخبار لبنان
2025-12-15 | 03:09
باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق
أوضح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال غداء من تنظيم هيئة العاقورة، أنه حين وصل الى وزارة الطاقة "اول قرار وقعته له علاقة بالمياه في العاقورة"، لافتا الى "أن العاقورة بلدة لبنانية لها تاريخ ونحن لدينا مسؤولية ان نكون على مستوى هذا التاريخ ولا احد منا هنا يمكنه ان يحدده".
وأكد أن "المحبة للناس والمنطقة لا تكون بالكلام بل بالفعل والانتماء، وهو فعل ايمان وعندما وصلت الى هذه المنطقة كان من واجبي ان اقوم بما قمت به والمدير السابق لمصلحة المياه في جبل لبنان جان جبران قام بما عليه"، مشيرا الى "أننا وصلنا الى منطقة لا يوجد فيها لا خزان ولا بئر ولا مياه".
وقال: "نحن في التيار عندما اصبح لدينا نواب في قضاء جبيل، تابعنا وقمنا بالكثير بفعل وجودنا القوي في مجلس النواب والحكومة، فأنشأنا ثلاث طرق ربطت ساحل جبيل بجردها، واحدة منها هي الطريق من دير مار مارون عنايا للعاقورة وقد قمنا بها على ثلاث مراحل".
أضاف: "اندلعت الاحتجاجات في ١٧ تشرين واوقفت العمل بالمرحلة الثالثة من الطريق، اما الشق الثاني من الطريق هو ان تصل الى داخل بلدة العاقورة وقد وفرنا في حدود ثلاثة ملايين دولار وهذه ايضا تقدمنا بقانون لذلك في مجلس النواب وتم الغاؤها، والجزء الثالث من الطريق هو الذي يربط ميروبا بجرد العاقورة والجزء الكبير من هذه الطريق انجز بينما بقي فقط ٧٠٠ متر لم يتم الانتهاء منها بسبب الاستملاك".
تابع: "بالإضافة الى ذلك، هناك الطريق من اللقلوق الى تنورين الفوقا ومن تنورين الفوقا الى تنورين التحتا، وهذه طرق تربط جرد جبيل بالبترون كما ربطنا البترون بحدث الجبة وتم ايقاف العمل بها بسبب ١٧ تشرين".
ولفت الى ان "هذه الطرق اساسية لانها تساعدنا على ربط البلدة بالساحل بجبيل بشكل كامل، لان الطريق اساس لكل انماء ولا يمكن الحديث عن انماء من دون ان تكون هناك المواصلات اللازمة والمطلوبة".
واكد ان "طريق اللقلوق العاقورة مهمة كما طريق اللقلوق تنورين وتنورين الفوقا والتحتا، وواجب علي ان اكمل العمل بها".
وتحدث عن سد جنة، فلفت الى انه "كان سيعطي ١٤٠ ميغاوات كهرباء اي أنه يؤمن الكهرباء لاكثر من قضاء جبيل، وايضا كان السد سيؤمن السياحة، موضحا انه "كان يجب اكمال العمل بالسد"، وقال: "المنطقة حرمت، وخصوصا انه توقف العمل به في مرحلة معينة وهناك من جاهر بايقاف العمل به، وهذا السد الذي يؤمن ٩٨ مليون متر مكعب من المياه لجبيل وكسروان وبيروت، لكنهم لم يخجلوا من ايقاف العمل به".
أخبار لبنان
2025-10-20
باسيل من فرنسا: 17 تشرين انقلاب اقتصادي افقد اللبنانيين أموالهم و13 منه يذكرنا بأننا أولاد قضية
أخبار لبنان
2025-10-20
باسيل من فرنسا: 17 تشرين انقلاب اقتصادي افقد اللبنانيين أموالهم و13 منه يذكرنا بأننا أولاد قضية
0
أخبار لبنان
2025-10-17
مخزومي: ثورة 17 تشرين أكّدت أنّ الكرامة والعدالة أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه
أخبار لبنان
2025-10-17
مخزومي: ثورة 17 تشرين أكّدت أنّ الكرامة والعدالة أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه
0
أخبار لبنان
2025-10-30
شركة "لافاجيت" توقف أعمالها موقتًا اعتبارًا من 3 تشرين الثاني في طرابلس
أخبار لبنان
2025-10-30
شركة "لافاجيت" توقف أعمالها موقتًا اعتبارًا من 3 تشرين الثاني في طرابلس
0
أخبار لبنان
2025-12-08
قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة
أخبار لبنان
2025-12-08
قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة
0
أخبار لبنان
08:27
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية
أخبار لبنان
08:27
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية
0
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
0
أخبار لبنان
08:09
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة
أخبار لبنان
08:09
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة
0
أخبار لبنان
08:07
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
أخبار لبنان
08:07
كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد
0
أخبار دولية
00:06
الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص
أخبار دولية
00:06
الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص
0
أمن وقضاء
2025-12-13
إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية
أمن وقضاء
2025-12-13
إنذار اسرائيلي إلى سكان يانوح الجنوبية
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
آخر الأخبار
03:41
التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
03:41
التحكم المروري: تذكير بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
0
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
0
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
0
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
0
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
1
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
2
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
3
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
4
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
5
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
7
أمن وقضاء
08:45
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
08:45
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
8
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
