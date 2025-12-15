الرئيس عون أمام وفد الطاشناق: الاتصالات مستمرة لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد من حزب الطاشناق، أن "الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"".



‏ودعا الى "ضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية، فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصًا خلال المفاوضات".



وشدد على أن "تصويب البعض على الدولة لن يعطي أي نتيجة، ‏لأن رهان اللبنانيين عليها ثابت وقد عادت الثقة بها".