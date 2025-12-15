الأخبار
الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة

أخبار لبنان
2025-12-15 | 08:09
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من اجل تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم" التي ستعقد اجتماعا لها يوم الجمعة المقبل، مشيرا الى ان خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة بل ستلحق المزيد من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين من دون استثناء. 

وثمّن عون خلال استقباله، الأمين العام لحزب الطاشناق البير بالابانيان وأعضاء اللجنة المركزية للحزب والنائب آغوب بقرادونيان، دور اللبنانيين الارمن في النهضة الاقتصادية في لبنان. واعتبر ان الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العشرة الأولى من عهده كانت أساسية وشملت مختلف المجالات، لكن ثمة من لا يرى هذا الامر، ويصوب، مع الأسف، على الدولة ومؤسساتها ويشوه الواقع ويبث اشاعات مؤذية لاسباب سياسية وشخصية. 

وكان بالابيان تحدث في مستهل اللقاء مؤكدا دعم حزب الطاشناق لرئيس الجمهورية وللمواقف التي يتخذها في سبيل تثبيت الامن والاستقرار في البلاد.


واستقبل الرئيس عون رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل مع أعضاء الهيئة بعد صدور مرسوم تعيينهم ومباشرة عملهم. وعرضوا له الأهداف التي سيعملون من اجل تحقيقها، واهمها ضبط واقع الاتصالات في لبنان وزيادة إيرادات الدولة والتعاون القانوني مع القطاع الخاص والاهتمام بالمستهلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة له.

وتمنى الرئيس عون لرئيسة وأعضاء الهيئة التوفيق في مهامهم داعيا إياهم الى تحكيم الضمير والتزام الشفافية.

كما استقبل الرئيس عون وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية برئاسة علي أبو دهن. وعرض الوفد لواقع المحررين من السجون السورية مطالبا بانصافهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع المحررين من السجون الاسرائيلية الذين يتقاضون تعويضات مالية مشيرا الى ان عدد المحررين من السجون السورية يبلغ 225 معتقلا محررا.

وابلغ الرئيس عون الوفد انه سيتابع مطالبه مع الجهات المعنية، مقدرا حجم الألم الذي أصاب هؤلاء المعتقلين والظروف الصعبة التي عاشوها مع افراد عائلاتهم.

وعرض الرئيس عون مع القنصل العام الفخري لدولة البانيا مارك غريب للعلاقات الثنائية بين لبنان والبانيا وسبل تطويرها. 

