كنعان استقبل الموفد الرئاسي الفرنسي: فرنسا مستعدة لدعم لبنان لاتمام الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، الموفد الرئاسي الفرنسي Jaques de Lajugie، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer ،المستشار المالي في السفارة Vincent DeDrie، المستشارة المالية في السفارة الفرنسسية Kenza Quazzani.



وتركز البحث على موضوع الاصلاحات المالية من تشريعات و خطوات حكومية تنفيذية مطروحة.



وتم الاتفاق على ابقاء التواصل قائماً، وقد أبدى الموفد الفرنسي استعداد بلاده للقيام بما يلزم لتسهيل مهمة لبنان على المستوى الدولي ودعم جهوده على صعيد الحكومة ومجلس النواب لاتمام هذا العمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".