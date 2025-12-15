الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"

بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، افتتحت الجامعة الأنطونية "تساعية الميلاد"، التي احتفل بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأحيتها جوقة الجامعة الأنطونية، وذلك في دير سيدة الزروع، حرم الجامعة في الحدت بعبدا.