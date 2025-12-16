الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الديبلوماسية في اماكن انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حيث عاينوا الاجراءات والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذاً للخطة الموضوعة لبسط سلطة الدولة وازالة المظاهر المسلحة.



كما زوّد الرئيس عون العماد هيكل بتوجيهاته بالنسبة إلى الاجتماع الذي سيعقد في باريس بعد غد للبحث في حاجات الجيش اللبناني.





