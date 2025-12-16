رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار

بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الشراكة الثنائية، وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة رجي في مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي في بروكسل.وأكدت كالاس "استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في مختلف المجالات، والعمل على الارتقاء بالشراكة اللبنانية الاوروبية الى العلاقة الاستراتيجية والشاملة فور تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".ورحّبت "بالتقدّم الذي حققه لبنان حتى الآن في تنفيذ الاصلاحات وتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة".في سياق متصل، عرض رجي مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبروڤكا سويتشا الإصلاحات والوضع في الجنوب ودعم الجيش اللبناني كممر للاستقرار.والتقى وزير الخارجية أيضًا نظيرته الإيرلندية الين ماكنتي التي أكدت أن" استقرار لبنان بات مسألة أوروبية بامتياز، نظرًا لانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة. وجددت التزام بلادها بقوات اليونيفيل".