الرئيس عون عرض مع هيكل تحضيرات اجتماع باريس ونتائج الجولة جنوب الليطاني ومع لاوندس عمل أمن الدولة

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع سياسية ودبلوماسية ومصرفية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر عقده في باريس يوم الخميس المقبل للبحث في حاجات الجيش.



وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وزوده بتوجيهاته بالنسبة الى المواضيع التي ستبحث خلال الاجتماع في باريس، وتداول معه في حاجات الجيش في المرحلة الراهنة. وخلال اللقاء اطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية امس في اماكن انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث عاينوا الاجراءات والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذاً للخطة الموضوعة لبسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة . كما تداول الرئيس عون مع قائد الجيش في الانطباعات التي تكونت لدى الدبلوماسيين خلال الجولة.



واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير يرافقه محامي الجمعية الاستاذ ايلي شمعون وعرض معهما الواقع المصرفي الراهن، كما اطلع على ملاحظات جمعية المصارف على المشاريع المالية الاصلاحية التي يتم اعدادها لاسيما مشروع ردم الفجوة المالية.



وديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون السفير المعتمد في نيجيريا وسام كلاكش والسفيرة المعتمدة في الارجنتين صونيا ابو عازر وزودهما بتوجيهاته عشية سفرهما الى مركزي عمليهما وتمنى لهما التوفيق في مهمتيهما، مشدداً على اهمية تعزيز العلاقات بين لبنان ونيجيريا والارجنتين ورعاية مصالح اللبنانيين في هذين البلدين.



وفي قصر بعبدا المدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس الذي اطلع الرئيس عون على عمل المديرية العامة لامن الدولة لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات العامة.