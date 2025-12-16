اللواء شقير عرض والسفير الروسي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير صباح اليوم السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى سُبل التعاون والتنسيق بين البلدين.