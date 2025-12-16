وزير الزراعة يعلن عن خطة عشرية للنهوض بالزراعة في لبنان

أعلن وزير الزراعة نزار هاني عن إعداد خطة عشرية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي تمتد بين العامين ٢٠٢٦ و ٢٠٣٥ تأخذ في بعض بنودها ما جاء في خطة ماكنزي.وأكد هاني خلال لقاء مع اللجنة الزراعية في غرفة التجارة الدولية، أن القطاع الزراعي في لبنان في مرحلة نمو على أكثر من محور.