العريضي: المطلوب هو حد ادنى من التفاهم الداخلي اللبناني

اخر التطورات عرضها البطريرط الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع الوزير السابق غازي العريضي الذي اكد ان المطلوب هو حد ادنى من التفاهم الداخلي اللبناني والذي يشكل الضمانة الاساسية للبنانيين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.