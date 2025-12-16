الأخبار
رسامني ترأس اجتماعا بحث في مشروع توسعة أوتوستراد جونية: متابعة هذا الملف ستبقى أولوية

أخبار لبنان
2025-12-16 | 10:22
مشاهدات عالية
رسامني ترأس اجتماعا بحث في مشروع توسعة أوتوستراد جونية: متابعة هذا الملف ستبقى أولوية
2min
رسامني ترأس اجتماعا بحث في مشروع توسعة أوتوستراد جونية: متابعة هذا الملف ستبقى أولوية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في مقر الوزارة، خصص لاستكمال البحث في ملف توسعة أوتوستراد جونية وتسريع الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، بحضور ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ورؤساء البلديات المعنية، إلى جانب الفريق الاستشاري للوزارة.

وأكد رسامني أن الوزارة وضعت كامل دعمها في تصرف مجلس الإنماء والإعمار، مشددا على أن المشروع بلغ مرحلة حاسمة تستوجب الانتقال إلى التنفيذ من دون أي تأخير. 

وأشار الى أن "الزخم الذي وفرته الوزارة لهذا الملف يجب أن يترجم بخطوات عملية واضحة ضمن إطار زمني محدد".

ودعا مجلس الإنماء والإعمار إلى "إعداد خارطة طريق مع مهل زمنية، تحدد المسار العملي للمرحلة المقبلة، بعد الإجراءات التي أُنجزت حتى تاريخه، على أن تكون جاهزة للعرض في الاجتماع المقبل، تمهيدا للانطلاق المنظم في الأعمال الميدانية".

أما رؤساء البلديات المعنية، فأكدوا أنهم استكملوا كل الإجراءات المطلوبة منهم ضمن نطاق صلاحياتهم، ولا سيما على المستوى الميداني، موضحين أن "المرحلة التالية باتت مرتبطة بالإجراءات التنفيذية التي يتولاها مجلس الإنماء والإعمار".

بدوره، أوضح فريق مجلس الإنماء والإعمار أن "أعمالا ملموسة تنفذ على أكثر من مستوى"، لافتا إلى أنه "سيتم توجيه الإنذارات اللازمة للمباشرة بإخلاء العقارات المشمولة بالاستملاكات القانونية، بما يتيح إزالة العوائق التي تعرقل انطلاق الأشغال، ضمن الأطر القانونية المعتمدة".

وفي ختام الاجتماع، شدد رسامني على "الدور المحوري لمجلس الإنماء والإعمار في قيادة هذا المشروع"، مؤكدا "التزام الوزارة الكامل بمواكبة هذا الدور ودعمه". 

وجدد تأكيد أن "متابعة هذا الملف ستبقى أولوية، بالتنسيق الكامل مع المجلس والبلديات المعنية، تمهيدا للانتقال المنظم إلى المرحلة التنفيذية، بما يضمن حسن التنفيذ واحترام المهل، ويسهم في تحسين البنى التحتية وحركة المرور على هذا المحور الحيوي".

أخبار لبنان

رسامني

توسعة

أوتوستراد

جونية

