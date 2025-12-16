بعد مداهمة صيدلية في أنطلياس... هذا ما قاله رئيس شعبة المكافحة البرية بضابطة بيروت الجمركية للـLBCI

ضبطت شعبة المكافحة البرية في ضابطة بيروت الجمركية كميات من الأدوية والهرمونات المهرّبة ومنتهية الصلاحية، خلال مداهمة إحدى الصيدليات في أنطلياس.



وأسفرت المداهمة عن توقيف صاحب الصيدلية للتوسّع في التحقيق معه، إضافة إلى إقفال الصيدلية بإشراف النيابة العامة المالية.



فماذا قال رئيس شعبة المكافحة البرية في ضابطة بيروت الجمركية العقيد علي الحاج للـLBCI؟