روابط التعليم الرسمي تدعو إلى إضراب عام واعتصامات غدا أمام وزارة المالية وسرايا المحافظات

دعت روابط التعليمِ الرسميّ في لبنان (الثانوي – المهني – الأساسي) جميع الزملاء إلى "الإضراب العام والتظاهر أمام مراكز وزارة المالية في المحافظات، وأمام وزارة المالية في ساحة رياض الصلح لمحافظتي بيروت وجبل لينان يوم غد الأربعاء الواقع فيه 17 كانون الأول 2025، لأن السكوت صار تواطؤا، ولأن النزول إلى الشارع بات واجبًا نقابيًا وأخلاقيًا في وجه الإهمال".



وأكدت الروابط أن مطالبهم ليست مفتوحة الزمن.



وطالبت الحكومة والمعنيين باتخاذ إجراءات عملية واضحة ضمن مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخه، تشمل: تحسينًا فوريًا للأجور، وضع جدول زمني واضح لتصحيح الرواتب والالتزام بآلية دفع شفافة ومنتظمة، تحت طائلة الانتقال إلى مراحل تصعيدية أشد وأوسع.



ونقلت الروابط الثلاث ما يلي:



1. لم يعد بإمكان الأساتذة والمعلمين وجميع الزملاء القيام بواجباتهم، فالمعلم يصارع للبقاء، والرواتب تآكلت، والقيمة الشرائية فقدت تماما، فيما تتضخم تكاليف الحياة اليومية لتصبح عبئا لا يطاق، يفتك بكرامة كل أستاذ وأستاذة. وللتذكير فقط، فإن القدرة الشرائية لراتب الأستاذ قد فقدت أكثر من 90% من قيمتها، فيما بات دخل المعلم الشهري لا يكفي لأيام معدودة، فضلا عن أبسط متطلبات العيش الكريم.



2. إن إنقاذ الثانوية والمدرسة والمعاهد يبدأ بإنصاف الأستاذ: إن التعليم الرسمي في خطر، ويتطلب خطة إنقاذ وطنية فورية وشاملة. هذه الخطة تبدأ بإنصاف المعلم وتمكينه، ولا تتوقف عند مجرد ترميم البنى التحتية وتأمين المستلزمات. الأستاذ والمعلم أولًا.



3. تصحيح الرواتب... الآن وليس غدا: فالحكومة معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات عملية وقرارات عاجلة لا تحتمل المماطلة، تبدأ بتحسين الرواتب فورا، وصولا إلى تصحيح كامل وشامل من خلال سلسلة رتب ورواتب تعيد للقيمة الشرائية ما فقدته قبل عام 2019، خاصة وأن التضخم قد تجاوز 7200 في المئة.



4. إعطاء المتقاعدين(مدنيين وعسكريين) والاداريين زياده على الرواتب تصل الى 50% من قيمة الرواتب التي كانت قبل 2019.



5. زيادة أجر ساعة التعاقد بنفس نسبة زيادة الرواتب والاجور للملاك".



وحددت روابط التعليم الرسمي اماكن الاعتصامات التي دعت اليها الساعه 11:00 كالتالي:



- اعتصام مركزي أمام وزارة المالية- رياض الصلح يضم الأساتذة والمعلمون في محافظتي جبل لبنان وبيروت.

- الجنوب: اعتصام امام مركز محافظة لبنان الجنوبي في صيدا

- النبطية: اعتصام امام مركز محافظة النبطية .

- الشمال: اعتصام امام المالية في طرابلس

- عكار : اعتصام امام مبنى المالية في حلبا.

- بعلبك: أمام مبنى المالية في دورس.

- الهرمل : امام سرايا الهرمل.

- زحلة : امام سرايا زحلة