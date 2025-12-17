ريفي يقرّر مقاطعة الجلسة النيابية: لاحترام صوت المغترب

كتب النائب اللواء أشرف ريفي على منصة "إكس": "قررتُ مقاطعة الجلسة النيابية إحتجاجاً على تجاهل رئاسة مجلس النواب وضع مشروع قانون تصويت المغتربين على جدول الأعمال"، معتبرا أن هذا الإستهداف يحرم اللبنانيين في الخارج من حقهم الدستوري في المشاركة بالإنتخابات.



وقال: "أدعو الزملاء إلى احترام صوت المغترب، مؤكداً أن الديمقراطية تبدأ من ضمان مشاركة جميع المواطنين، داخل وخارج لبنان، في العملية الإنتخابية والتصويت للـ ١٢٨ نائباً".

إن هذا الإستهداف يحرم اللبنانيين في الخارج من حقهم الدستوري في المشاركة بالإنتخابات. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 17, 2025