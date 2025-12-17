ريفي يقرّر مقاطعة الجلسة النيابية: لاحترام صوت المغترب

٢/١ قررتُ مقاطعة الجلسة النيابية إحتجاجاً على تجاهل رئاسة مجلس النواب وضع مشروع قانون تصويت المغتربين على جدول الأعمال.
إن هذا الإستهداف يحرم اللبنانيين في الخارج من حقهم الدستوري في المشاركة بالإنتخابات.
— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 17, 2025
٢/٢ أدعو الزملاء إلى احترام صوت المغترب، مؤكداً أن الديمقراطية تبدأ من ضمان مشاركة جميع المواطنين، داخل وخارج لبنان، في العملية الإنتخابية والتصويت للـ ١٢٨ نائباً.
— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 17, 2025
