انطلاق المرحلة 13 من عودة النازحين عبر المصنع (فيديو)

أخبار لبنان
2025-12-17 | 02:45
انطلاق المرحلة 13 من عودة النازحين عبر المصنع (فيديو)

تستعد نقطة المصنع الحدودية للمرحلة 13 والأخيرة لهذا العام من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظّمة للنازحين السوريين إلى الأراضي السورية، وذلك بتنظيم من المديرية العامة للأمن العام، وبالتنسيق مع الدولة السورية، وبالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، ومنظمات إنسانية.

وقد بدأت المرحلة 13 بالتجمع عند الساعة السادسة من صباح اليوم في جامعة بيروت العربية – تعنايل – البقاع.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنه خلال العودة رقم 12 بتاريخ 4/12/2025، غادر 378 ألف نازح سوري.

وأفادت معلومات للـ LBCI بأن نقطة المصنع تشهد مغادرة طوعية للنازحين السوريين، حيث يغادر يوميًا ما بين 700 و800 نازح.

وأشارت إلى أنه خلال الأيام العشرة الماضية، غادر طوعًا نحو 8 آلاف نازح سوري الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.

ويذكر أن مفعول قرار الأمن العام، لناحية التسهيلات المقدّمة للنازحين السوريين المخالفين لشروط الإقامة في لبنان، والإعفاء من الغرامات المالية أو إخضاعهم لقرار المنع من دخول لبنان، ينتهي مع حلول نهاية السنة.

