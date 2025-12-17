بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل

أكد نائب رئيس المجلس النواب الياس بوصعب أن "الكلام عن تعيين سفراء غير السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزيم هو كلام إعلامي، ولم تحصل أي مطالبة بإضافة أسماء أخرى".



وقال بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا إن "عمل رئيس الجمهورية مع لجنة الميكانيزم عبر السفير سيمون كرم مطمئن ومريح، وأكثر من جيّد".



وأضاف: "ناقشنا الاستحقاق النيابي والعوائق الحالية التي تعترضه، إذ إنّ المناكفات والتحدّي لا يؤدّيان إلى إجراء انتخابات نيابية".



ورأى بو صعب أنه "لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي، موضحًا أن "هناك توجّهًا لإعادة فتح المهل، ما يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال".