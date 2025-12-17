الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو فاعور: كل تأخير في إنتاج التسوية في قانون الانتخاب يضاعف المخاطر على إجرائها

أخبار لبنان
2025-12-17 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو فاعور: كل تأخير في إنتاج التسوية في قانون الانتخاب يضاعف المخاطر على إجرائها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أبو فاعور: كل تأخير في إنتاج التسوية في قانون الانتخاب يضاعف المخاطر على إجرائها

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية، والتي كان قانون الانتخاب المادة الوحيدة على جدول أعمالها، إلى أنّ "نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان". 

وأوضح أن "كل تأخير في إنتاج هذه التسوية يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة".

وأكّد النائب أبو فاعور أنّ "أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديمقراطي،  ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ ١٢٨، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

فاعور:

تأخير

إنتاج

التسوية

قانون

الانتخاب

يضاعف

المخاطر

إجرائها

LBCI التالي
جعجع: ادعو جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في جلسة اليوم وبري حول البرلمان إلى مزرعة
البيطار يتوجه الى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

أبو فاعور يجتمع ببعثة الاتحاد الأوروبي: لعدم تعطيل إرادة المواطنين في إجراء الانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

جعجع استقبل السفير الفرنسي: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-21

باسيل من بكركي: الخوف من تسوية او مؤامرة تعيدنا الى ما قبل إقرار قانون انتخاب المنتشرين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

النائب فراس حمدان: ان عدم تدخل المشترع لمعالجة النواقص والغموض في قانون الانتخابات كما ارتأت الحكومة من شأنه تطيير الانتخابات وتعذر اجراء الانتخابات على أساس القانون النفاذ الحالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:00

مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع

LBCI
أمن وقضاء
08:45

الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات

LBCI
اقتصاد
08:39

كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:44

نتنياهو يطالب الحكومات الغربية بتكثيف جهود مكافحة معاداة السامية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

أردوغان: ترامب طلب من تركيا التحدث إلى حماس وإقناعها ونحن ندعم جهود ترامب من أجل السلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-31

البساط لـ "جدل": موضوع استعمال الذهب سياسيّ بامتياز وليس تقنيّا عدا عن ان استعماله غير قانونيّ هو بحاجة الى دراسة من قبل مجلس النواب وانا شخصيًا أرى ان الاهمية تكمن بالثقة بـ"وجود" الـ40 مليار من تسييلها

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:22

روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع

LBCI
أخبار لبنان
06:52

متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:19

بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
13:13

الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 17-12-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More