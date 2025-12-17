الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: ادعو جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في جلسة اليوم وبري حول البرلمان إلى مزرعة

أخبار لبنان
2025-12-17 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: ادعو جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في جلسة اليوم وبري حول البرلمان إلى مزرعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جعجع: ادعو جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في جلسة اليوم وبري حول البرلمان إلى مزرعة

دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعيّة التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الخميس"، كما دعا "كل من صوّتوا لصالح النواب ويريدون أن يتمكن المغتربون من الإقتراع لصالح المقاعد الـ128 من مكان اقامتهم في الخارج، أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة، وهذا ليس كما يدّعي الفريق الآخر أنه تعطيل للمجلس النيابي، بل العكس تماماً إنه إحياء له".

وقال جعجع في كلمة له في خلال العشاء السنوي لجهاز الخدمات الطبيّة، الذي أُقيم في المقرّ العام للحزب في معراب: "إنّ المجلس النيابي، بالطريقة التي يتصرّف بها الرئيس بري، تحوّل وكأنّه مزرعة له، وهذا غير مقبول". 

وشدّد على أنّه "وقبل أن نُصحّح طريقة عمل المجلس النيابي، لا يمكن أن يستقيم العمل في الدولة، فعندما لا يأخذ رئيس مجلس النواب بعين الاعتبار لا الدستور، ولا النظام الداخلي، ولا رأي الأكثريّة النيابيّة، فأي مجلس نيابي هو هذا؟ هذا ليس مجلسًا نيابيًّا فعليًّا".

وقال: "سنُكمل هذا الحراك السياسي لكي نصل إلى مكان يكون لنا فيه مجلس نيابي جدّي، يلتزم النظام الداخلي، يلتزم الدستور، ويحترم رأي الأكثريّة النيابيّة. هذا ما نفعله اليوم. وللأسف، عوض أن نكون في مرحلة الأعياد، نُعيّد جميعًا فرحين بأنّ مؤسّسات الدولة تعمل كما يجب، تروننا اليوم منشغلين بهذه المواجهة السياسيّة، وأقول لكم إنّ أوّل مؤسّسة لا تعمل كما يجب هي المجلس النيابي، ويشوب عملها ثغرات هائلة وقد حوّلها الرئيس بري إلى مزرعة، تبعًا لاحتياجاته الخاصة واحتياجات الفريق الذي ينتمي له، لا أكثر ولا أقل".

وأضاف: "وصلنا إلى هذه النقطة، فدعا الرئيس بري إلى جلسة تشريعيّة نهار الخميس المقبل، ووضع على جدول أعمالها بنود الجلسة السابقة، التي خرج منها النواب احتجاجاً على تصرّف الرئيس بري ضارباً عرض الحائط باقتراح القانون للمعجّل المكرّر في موضوع قانون الإنتخابات، التي هي الأمر الملح في الوقت الراهن، وبمشروع القانون المعجّل الذي أرسلته الحكومة إلى الموضع نفسه، وبالتالي مع هكذا تصرّف يمكن أن نقول إنّنا نعيش أوقاتا صعبة. فنقطة ارتكاز نظامنا هي مجلس النواب وترون كيف يتصرّف رئيس مجلس النواب وما يقوم به".

وأكّد جعجع أنّه "بالنسبة للوضع العام ككل أودّ أن أؤكّد، بكلّ وضوح، أنّنا نسير في الاتّجاه الصحيح، ونحن نقوم بما يجب علينا القيام به في الحكومة ومجلس النواب لكي تسير الأمور بالسرعة اللازمة لأنها لا تسير بالسرعة المطلوبة".

وأشار إلى أنّ الأمور تتأخر قليلًا، إلا أنّها في نهاية المطاف، ستتحقّق وأنه لن يبقى في لبنان، إلّا دولة واحدة، تحتكر السلاح، وتحتكر القرار". 


 

أخبار لبنان

النواب

الامتناع

المشاركة

اليوم

البرلمان

مزرعة

LBCI التالي
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
أبو فاعور: كل تأخير في إنتاج التسوية في قانون الانتخاب يضاعف المخاطر على إجرائها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

جعجع لبري: ننتظر إدراج إقتراح القانون الموقع من 67 نائبًا على جدول أول جلسة تشريعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

جعجع لبري: كيفية إقتراع المغتربين يقررها مجلس النواب أو الحكومة وليس رئيس المجلس وحده

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

جعجع لبري حول قانون الإنتخاب: جاهزون لمناقشة أي إقتراح لديكم بشرط واحد

LBCI
أخبار لبنان
12:59

الجمهورية القوية: ندعو جميع النواب إلى عدم حضور الجلسة غدًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:00

مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع

LBCI
أمن وقضاء
08:45

الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات

LBCI
اقتصاد
08:39

كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-15

روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء اعتراضًا على المماطلة في تحقيق المطالب

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

نتنياهو يهدد بشن المزيد من الضربات على قادة حماس "أينما كانوا"

LBCI
حال الطقس
2025-12-14

الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
منوعات
2025-11-23

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:22

روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع

LBCI
أخبار لبنان
06:52

متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:19

بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
13:13

الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 17-12-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More