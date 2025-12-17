جعجع: ادعو جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في جلسة اليوم وبري حول البرلمان إلى مزرعة

دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "جميع النواب إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعيّة التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الخميس"، كما دعا "كل من صوّتوا لصالح النواب ويريدون أن يتمكن المغتربون من الإقتراع لصالح المقاعد الـ128 من مكان اقامتهم في الخارج، أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة، وهذا ليس كما يدّعي الفريق الآخر أنه تعطيل للمجلس النيابي، بل العكس تماماً إنه إحياء له".وقال جعجع في كلمة له في خلال العشاء السنوي لجهاز الخدمات الطبيّة، الذي أُقيم في المقرّ العام للحزب في معراب: "إنّ المجلس النيابي، بالطريقة التي يتصرّف بها الرئيس بري، تحوّل وكأنّه مزرعة له، وهذا غير مقبول".وشدّد على أنّه "وقبل أن نُصحّح طريقة عمل المجلس النيابي، لا يمكن أن يستقيم العمل في الدولة، فعندما لا يأخذ رئيس مجلس النواب بعين الاعتبار لا الدستور، ولا النظام الداخلي، ولا رأي الأكثريّة النيابيّة، فأي مجلس نيابي هو هذا؟ هذا ليس مجلسًا نيابيًّا فعليًّا".وقال: "سنُكمل هذا الحراك السياسي لكي نصل إلى مكان يكون لنا فيه مجلس نيابي جدّي، يلتزم النظام الداخلي، يلتزم الدستور، ويحترم رأي الأكثريّة النيابيّة. هذا ما نفعله اليوم. وللأسف، عوض أن نكون في مرحلة الأعياد، نُعيّد جميعًا فرحين بأنّ مؤسّسات الدولة تعمل كما يجب، تروننا اليوم منشغلين بهذه المواجهة السياسيّة، وأقول لكم إنّ أوّل مؤسّسة لا تعمل كما يجب هي المجلس النيابي، ويشوب عملها ثغرات هائلة وقد حوّلها الرئيس بري إلى مزرعة، تبعًا لاحتياجاته الخاصة واحتياجات الفريق الذي ينتمي له، لا أكثر ولا أقل".وأضاف: "وصلنا إلى هذه النقطة، فدعا الرئيس بري إلى جلسة تشريعيّة نهار الخميس المقبل، ووضع على جدول أعمالها بنود الجلسة السابقة، التي خرج منها النواب احتجاجاً على تصرّف الرئيس بري ضارباً عرض الحائط باقتراح القانون للمعجّل المكرّر في موضوع قانون الإنتخابات، التي هي الأمر الملح في الوقت الراهن، وبمشروع القانون المعجّل الذي أرسلته الحكومة إلى الموضع نفسه، وبالتالي مع هكذا تصرّف يمكن أن نقول إنّنا نعيش أوقاتا صعبة. فنقطة ارتكاز نظامنا هي مجلس النواب وترون كيف يتصرّف رئيس مجلس النواب وما يقوم به".وأكّد جعجع أنّه "بالنسبة للوضع العام ككل أودّ أن أؤكّد، بكلّ وضوح، أنّنا نسير في الاتّجاه الصحيح، ونحن نقوم بما يجب علينا القيام به في الحكومة ومجلس النواب لكي تسير الأمور بالسرعة اللازمة لأنها لا تسير بالسرعة المطلوبة".وأشار إلى أنّ الأمور تتأخر قليلًا، إلا أنّها في نهاية المطاف، ستتحقّق وأنه لن يبقى في لبنان، إلّا دولة واحدة، تحتكر السلاح، وتحتكر القرار".