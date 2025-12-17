الأخبار
وزير الصحة في افتتاح جهاز CT Scan في مستشفى الحريري: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين ولاسيما الأقل قدرة

أخبار لبنان
2025-12-17 | 07:49
وزير الصحة في افتتاح جهاز CT Scan في مستشفى الحريري: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين ولاسيما الأقل قدرة
وزير الصحة في افتتاح جهاز CT Scan في مستشفى الحريري: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين ولاسيما الأقل قدرة

برعاية وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين، افتتح مستشفى رفيق الحريري الجامعي جهاز التصوير الطبقي المحوري (CT Scan) الجديد، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الخدمات التشخيصية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى. 

كما قام ناصر الدين بجولة تفقدية شملت الطابق الجديد الخاص بالطب الداخلي، والذي تم تجهيزه وفق أعلى المعايير الطبية، ليستقبل 27 مريضاً إضافيًا، بما يسهم في تحسين القدرة الاستيعابية للمستشفى وتلبية حاجات المرضى بشكل أكثر فاعلية.

وفي المناسبة، حضر ناصر الدين حفل تكريم موظفي المستشفى الذين أمضوا 20 عاماً من العطاء المتواصل في هذا الصرح الصحي الوطني.

وألقى كلمة عبّر فيها عن فرحته باللقاء الذي يشكّل تأكيدًا على أن الإستثمار الذي قام به في المستشفى كان في مكانه الصحيح، وكذلك بالنسبة إلى الرهان الذي وضعه على العاملين وعلى الإسم الكبير للمستشفى وهو اسم الشهيد رفيق الحريري. 

وقال: "من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فألف شكر للأطباء والممرضين والعاملين والموظفين والتقنيين والفنيين والذين يعملون بكل التزام في مستشفى حكومي يخدم الناس ولا سيما الفقراء والأقل قدرة، وسيرتقي في خدماته إلى مرتبة تنافسية، خصوصًا أنه تم بناء المستشفى ليكون الأكبر والأول من بين المستشفيات الحكومية في لبنان".

وأضاف مبديًا ارتياحه لتحسّن المؤشرات من خلال الأرقام، حيث بلغ عدد الأسرّة لدى استلامه الوزارة أقل من 100 سرير وارتفع اليوم إلى 140، وأكد وجوب ارتفاع القدرة الإستيعابية للمستشفى في السنوات المقبلة إلى 500 سرير تطبيقًا للهدف الذي أنشئ المستشفى من أجله، مشيرا الى أنه مستشفى الفقراء الذين لا يستطيعون تأمين فارق العشرين في المئة الواجب عليهم دفعه، مضيفا أن هذا كله لا يتحقق من دون إدارة حكيمة.

وأوضح أنه عرض في السراي الحكومي نهاية الأسبوع الماضي الإستثمار الذي تقوم به الوزارة في ثلاثة وثلاثين مستشفى حكوميًا بدعم من البنك الدولي والبنك الإسلامي بحوالى مئة مليون دولار، وقد تم إنجاز حوالى 40% من هذا الدعم والتجهيز، وترجم بعض منه اليوم في مستشفى الحريري من خلال افتتاح جهاز التصوير الطبقي المحوري (CT Scan) الجديد وهو متطور جدا ومن الأحدث في لبنان. كذلك لفت إلى أهمية افتتاح قسم الصحة النفسية وطابق جديد يسع 27 مريضًا لتخفيف الضغط عن الطوارئ.

ولاحظ الوزير أن هناك 22 مريضًا ينتظرون في الطوارئ، ما يتطلب المزيد من الأسرّة آملا تحقيق ذلك في المرحلة اللاحقة.

وأكد أن الشعب المحتاج يراهن على هذا المستشفى الذي وقف إلى جانب المواطنين اللبنانيين خلال الأزمات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا، مشددا على أن الوزارة لن تألو جهدًا لمتابعة دعمه، بدءًا من المشروع الجاري البحث فيه لتأهيله بدعم قطري قيمته 15 مليون دولار إذ ستتم متابعة الموضوع مع صندوق قطر للتنمية والسفير القطري في لبنان، إضافة إلى التزام وزارة الصحة بالمساهمات للمستشفى، والمعدات الجديدة، بحيث سيحدث كل ذلك مجتمعًا فرقًا يؤسس لمعاودة تحقيق المستشفى انطلاقته الجديدة.
 

أخبار لبنان

الصحة

افتتاح

مستشفى

الحريري:

جهدًا

لمتابعة

الدعم

وتأمين

الخدمات

الصحية

للمواطنين

ولاسيما

الأقل

