وزارة الطاقة: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان

أعلنت وزارة الطاقة، انه "في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشعور لإنتظام العمل المؤسساتي وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده الوزير جو الصدي في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي هي تحت وصايته، تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح باب الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وعدد الأعضاء المطلوبين هو 6.



وتمتد مهلة الترشيح من 17/12/2025 حتى 13/1/2026 ضمناً.



وأشارت الوزارة في بيان، الى أن هذه التعيينات ستتم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملا بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة. لذا وضع الوزير جو الصدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة.



ودعت الراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي: