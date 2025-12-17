الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الطاقة: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
2025-12-17 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الطاقة: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان
أعلنت وزارة الطاقة، انه "في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشعور لإنتظام العمل المؤسساتي وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده الوزير جو الصدي في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي هي تحت وصايته، تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح باب الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وعدد الأعضاء المطلوبين هو 6.
وتمتد مهلة الترشيح من 17/12/2025 حتى 13/1/2026 ضمناً.
وأشارت الوزارة في بيان، الى أن هذه التعيينات ستتم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملا بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة. لذا وضع الوزير جو الصدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة.
ودعت الراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي:
https://www.energyandwater.gov.lb/ar/detail
إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي: EDLJobs@gmail.com لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه.
أخبار لبنان
الطاقة:
الترشيح
لعضوية
ادارة
مؤسسة
كهرباء
لبنان
التالي
وزير الصحة في افتتاح جهاز CT Scan في مستشفى الحريري: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين ولاسيما الأقل قدرة
جعجع: الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة الغد ليست في محلها إطلاقا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:01
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
اقتصاد
10:01
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
0
أخبار لبنان
2025-11-25
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
أخبار لبنان
2025-11-25
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
0
أخبار لبنان
2025-10-31
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
2025-10-31
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
0
أخبار لبنان
2025-10-28
وزير العمل يعلن إعادة فتح مهلة الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حتى 31 تشرين الأول
أخبار لبنان
2025-10-28
وزير العمل يعلن إعادة فتح مهلة الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حتى 31 تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:00
مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع
أخبار لبنان
09:00
مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع
0
أمن وقضاء
08:45
الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات
أمن وقضاء
08:45
الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات
0
اقتصاد
08:39
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
اقتصاد
08:39
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
0
أخبار لبنان
08:24
الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما
أخبار لبنان
08:24
الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-15
روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء اعتراضًا على المماطلة في تحقيق المطالب
أمن وقضاء
2025-12-15
روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء اعتراضًا على المماطلة في تحقيق المطالب
0
أخبار دولية
2025-09-15
نتنياهو يهدد بشن المزيد من الضربات على قادة حماس "أينما كانوا"
أخبار دولية
2025-09-15
نتنياهو يهدد بشن المزيد من الضربات على قادة حماس "أينما كانوا"
0
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
0
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
0
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
2
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
3
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
4
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
5
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
6
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
7
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More