الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الطاقة: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان

أخبار لبنان
2025-12-17 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الطاقة: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الطاقة: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان

أعلنت وزارة الطاقة، انه "في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشعور لإنتظام العمل المؤسساتي وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده الوزير جو الصدي في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي هي تحت وصايته، تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح باب الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وعدد الأعضاء المطلوبين هو 6.

وتمتد مهلة الترشيح من 17/12/2025 حتى 13/1/2026 ضمناً.

وأشارت الوزارة في بيان، الى أن هذه التعيينات ستتم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملا بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة. لذا وضع الوزير جو الصدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة.

ودعت الراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي:
 
https://www.energyandwater.gov.lb/ar/detail إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي: EDLJobs@gmail.com لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه.

أخبار لبنان

الطاقة:

الترشيح

لعضوية

ادارة

مؤسسة

كهرباء

لبنان

LBCI التالي
وزير الصحة في افتتاح جهاز CT Scan في مستشفى الحريري: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين ولاسيما الأقل قدرة
جعجع: الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة الغد ليست في محلها إطلاقا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
10:01

الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزير العمل يعلن إعادة فتح مهلة الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حتى 31 تشرين الأول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:00

مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع

LBCI
أمن وقضاء
08:45

الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات

LBCI
اقتصاد
08:39

كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-15

روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء اعتراضًا على المماطلة في تحقيق المطالب

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

نتنياهو يهدد بشن المزيد من الضربات على قادة حماس "أينما كانوا"

LBCI
حال الطقس
2025-12-14

الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
منوعات
2025-11-23

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:22

روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع

LBCI
أخبار لبنان
06:52

متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:19

بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
13:13

الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 17-12-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More